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«Химки» получили запрет на регистрацию новых игроков

РФС запретил «Химкам» регистрировать новых игроков.

Источник: Официальный паблик ФК "Химки" ВКонтакте

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Подмосковные «Химки» получили запрет на регистрацию новых игроков, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Данное решение приняла палата РФС по разрешению споров в пятницу из-за задолженностей «Химок» перед «Оренбургом» за трансфер футболиста Лукаса Веры.

Палата по разрешению споров обязала «Химки» выплатить задолженности 1 ноября 2024 года, но подмосковная команда до сих пор не рассчиталась с «Оренбургом». Запрет на регистрацию новичков наложен на «Химки» в качестве обеспечительной меры для выполнения постановления палаты.

Вера перешел в «Химки» из «Оренбурга» в июле 2024 года, сумма трансфера, по данным портала Transfermarkt, составила один миллион евро. За «Химки» Вера провел в нынешнем сезоне 19 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

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