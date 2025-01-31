«Химки» получили запрет на регистрацию новых игроков

Вера перешел в «Химки» из «Оренбурга» в июле 2024 года, сумма трансфера, по данным портала Transfermarkt, составила один миллион евро. За «Химки» Вера провел в нынешнем сезоне 19 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.