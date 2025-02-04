«Черти они»: вратарь «Динамо» — о футболистах «Краснодара»

В турнирной таблице группы А Зимнего Кубка РПЛ «Краснодар» и московский «Спартак» имеют по три балла. «Динамо» пока не имеет набранных очков, но имеет матч в запасе. 7 февраля бело-голубые сыграют с московским «Спартаком». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.