«Пари НН» обыграл «Кайрат» в сверхрезультативном товарищеском матче

На 14-й минуте «Кайрат» вышел вперёд благодаря голу белорусского полузащитника Валерия Громыко. На 23-й минуте полузащитник «Пари НН» Никита Каккоев сравнял счёт. На 37-й минуте нападающий Александр Кокшаров вывел хозяев вперёд, а на 51-й минуте форвард оформил дубль. На 62-й минуте полузащитник нижегородцев Валерий Царукян отправил четвёртый мяч в ворота команды из Казахстана.