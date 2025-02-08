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Футболист Промес заявил, что смотрит каждый матч «Спартака»

АБУ-ДАБИ, 7 февраля. /ТАСС/. Бывший нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес следит за каждым матчем команды и надеется, что красно-белые станут победителями Мир — Российской премьер-лиги в текущем сезоне. Об этом он рассказал журналистам.

Источник: ФК "Юнайтед" (Дубай)

«Я надеюсь, что “Спартак” станет чемпионом в этом сезоне. Я смотрю каждый матч команды. Скучаю ли по “Спартаку”? Очень», — сказал Промес.

Промес выступал за «Спартак» в 2014—2018, 2021−2024 годах. Вместе со «Спартаком» он стал чемпионом России, а также выиграл кубок и суперкубок страны.

Промес был задержан в Дубае 29 февраля 2024 года. По данным СМИ, он проходил обвиняемым по делу о ДТП. Это дело было закрыто 1 мая, однако футболист был параллельно задержан по требованию нидерландской прокуратуры, которая запросила его экстрадицию. Позднее футболист начал выступать за местный клуб «Дубай Юнайтед» и стал резидентом ОАЭ.

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