Футболист Промес заявил, что смотрит каждый матч «Спартака»

«Я надеюсь, что “Спартак” станет чемпионом в этом сезоне. Я смотрю каждый матч команды. Скучаю ли по “Спартаку”? Очень», — сказал Промес.
Промес выступал за «Спартак» в 2014—2018, 2021−2024 годах. Вместе со «Спартаком» он стал чемпионом России, а также выиграл кубок и суперкубок страны.
Промес был задержан в Дубае 29 февраля 2024 года. По данным СМИ, он проходил обвиняемым по делу о ДТП. Это дело было закрыто 1 мая, однако футболист был параллельно задержан по требованию нидерландской прокуратуры, которая запросила его экстрадицию. Позднее футболист начал выступать за местный клуб «Дубай Юнайтед» и стал резидентом ОАЭ.