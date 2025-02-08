Футболист Промес заявил, что смотрит каждый матч «Спартака»

Промес был задержан в Дубае 29 февраля 2024 года. По данным СМИ, он проходил обвиняемым по делу о ДТП. Это дело было закрыто 1 мая, однако футболист был параллельно задержан по требованию нидерландской прокуратуры, которая запросила его экстрадицию. Позднее футболист начал выступать за местный клуб «Дубай Юнайтед» и стал резидентом ОАЭ.