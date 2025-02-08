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Дюков верит, что Россию вернут на международную арену в его новый срок на посту главы РФС

2 февраля Александра Дюкова переизбрали на пост президента Российского футбольного союза на четыре года.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков верит, что российские клубы и сборные допустят до международных турниров в его новый срок на этой должности. Об этом Дюков рассказал ТАСС.

2 февраля Дюкова переизбрали на пост президента РФС на четыре года.

«Конечно, я верю, что за мой новый четырехлетний срок российские клубы и сборные допустят до международных турниров», — сказал Дюков.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

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