Дюков верит, что Россию вернут на международную арену в его новый срок на посту главы РФС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков верит, что российские клубы и сборные допустят до международных турниров в его новый срок на этой должности. Об этом Дюков рассказал ТАСС.
2 февраля Дюкова переизбрали на пост президента РФС на четыре года.
«Конечно, я верю, что за мой новый четырехлетний срок российские клубы и сборные допустят до международных турниров», — сказал Дюков.
В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.