«Зенит» не может подписать звездного новичка из-за санкций. Но тот уже тренируется у Семака: что происходит?

Проверка может привести к длительной заморозке и отмене сделки. При этом переводить средства в обход тоже нельзя — у ФИФА есть требование, что деньги должны перечисляться от клуба к клубу. Из-за этого европейские клубы сталкиваются с трудностями при трансферах в Россию — как при покупке, так и при продаже футболистов.