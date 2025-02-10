«Зенит» не может подписать звездного новичка из-за санкций. Но тот уже тренируется у Семака: что происходит?

В начале февраля стало известно, что «Зенит» покупает новичка в центр поля — 25-летнего Родриго Саласара из «Браги». До этого интерес к хавбеку приписывали «Спартаку», но в португальском клубе его опровергли.
Саласар уже тренируется в «Зените»?
Сообщалось, что Саласар перейдет в «Зенит» за фиксированные 15 млн евро + бонусы в 5 млн. В этом сезоне Саласар забил гола, отдал пять передач. Но пропустил целые 94 дня — из-за проблем с бедром и мышцами.
Трансферное окно в Европе уже закрылось, а Саласар пока так и не перешел в «Зенит». Ситуация абсурдная: о трансфере писали, как о факте, а председатель правления «Зенита» Александр Медведев на слухи отвечал с юмором: «Верна ли информация, что трансфер Саласара в “Зенит” сорвался? Типун вам на язык».
Медведев подтвердил, что полузащитник находится в расположении «Зенита». Саласар даже засветился на видео в телеграм-канале «Зенита» — сидел у поля и общался с Ахметовым и Эраковичем (на последнего новичок уже подписался в соцсетях).
Когда Саласара узнали, видео удалили — официально о перехода уругвайца в «Зенит» не объявлялось.
Нет сомнений, что на видео Саласар: у него та же прическа, сережка в ухе, а главное — татуировка с номером «17» на руке. Кстати, их у него больше 30, а первую Саласар сделал в 14 лет.
Уругваец был в тренировочной майке, поэтому, видимо, уже работает в команде. Хотя контракт еще не подписан, а в прессе появляются инсайды, что «Брага» отказалась продавать полузащитника и вышла из переговоров, опасаясь рисков взаимодействия с Россией.
Португальское издание O Jogo сообщает, что Саласар, уже побывавший в расположении «Зенита», возвращается в «Брагу». Но Медведев снова все опроверг, посоветовав журналистам «перестать питаться птичьим пометом».
Почему «Зенит» не может подписать Саласара?
Испанская Marca сообщала, что Саласар уже прошел медобследование в Абу-Даби, где находится «Зенит». А проблемы возникли из-за того, что «Брагу» не устроили предоставленные «Зенитом» гарантии оплаты трансфера. Португальцы опасаются, что деньги могут не дойти из-за трудностей при транзакциях из России в Европу. В таком случае «Брага» рискует потерять и деньги, и игрока.
Это не новая проблема — после февраля 2022-го российским клубам тяжело проводить трансферы. Из-за этого «Спартак» никак не закроет трансфер аргентинца Солари: полузащитник переходит за 12 млн, но красно-белые никак не могут довести деньги до «Ривер Плейт». Сообщается, что москвичи могут задействовать для передачи денег дипломатических курьеров — с помощью посольства РФ в Аргентине. В это время Солари индивидуально тренируется в ОАЭ.
Трудности у футбольных клубов возникают из-за санкций — многие российские банки находятся в списках Евросоюза. Транзакции часто тормозят банки-посредники, которые при виде больших переводов из России могут либо устроить продолжительную проверку, либо вовсе вернуть их.
«Санкции введены чуть ли не против половины российской экономики и кучи банков. В таких условиях ни один западный банк не хочет оказаться в ситуации, когда постфактум узнает, что участвовал в незаконной операции», — объясняет бывший аудитор KPMG и консультант McKinsey Павел Комаровский.
Проверка может привести к длительной заморозке и отмене сделки. При этом переводить средства в обход тоже нельзя — у ФИФА есть требование, что деньги должны перечисляться от клуба к клубу. Из-за этого европейские клубы сталкиваются с трудностями при трансферах в Россию — как при покупке, так и при продаже футболистов.
Денис Лебеденко