«Я хочу уехать. Но не могу кинуть “Краснодар”. Сперцян искренен как никогда

— Конечно. Встречали меня в аэропорту тоже огромным количеством, я в шоке был. Потом первая игра, забиваю Румынии. После неё пошли в ресторан, всё за меня сделали, счёт закрыли. Еду в аэропорт — таксист говорит: «Я с тебя деньги не возьму, Сперцян-джан». Я всё-таки убедил его взять деньги, потому что так не пойдёт. Но это ладно, самое мощное было в самолёте. Меня посадили одного! Не в бизнес-класс — его там не было. Но меня посадили на последние ряды около аварийного выхода. Ради меня освободили два ряда передо мной и три — за мной. То есть я сидел вообще один в полном спокойствии. А когда прилетели в Краснодар, ещё и первым из самолёта вышел. Сижу и думаю: «Так что, теперь всегда будет?» (Смеётся.) Конечно, каждый раз так не будет, но когда есть результат, когда мы радуем людей — каждый раз шок от отношения.