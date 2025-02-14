«Спартак» перехватит Саласара у «Зенита»? Новая серия главного трансферного сериала зимы

Подвисший переход Родриго Саласара в «Зенит» — самая яркая история зимнего трансферного окна в РПЛ. Казалось, что сделку уже можно считать завершенной: 25-летний уругваец прошел медосмотр, а позже был замечен на сборах команды в ОАЭ. Но что-то пошло не так, и последние новости вряд ли порадуют болельщиков сине-бело-голубых.
На горизонте появился «Спартак»
На фоне информации о возможном срыве трансфера журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале опубликовал неожиданный инсайд: в «Спартаке» окончательно отказались от кандидатуры Ивана Илича из «Торино», а переход Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» не состоится в силу разных причин, поэтому красно-белые начали переговоры с «Брагой» по Саласару.
Напомним, что ранее O Jogo и Record сообщали: Родриго покинул расположение «Зенита» и вернулся в Португалию из-за решения продающей стороны — «Брага» не получила финансовых гарантий по оплате. При этом петербургский клуб напрямую не заявлял об отмене сделки. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев довольно остро высказался на этот счет: «Перестаньте питаться птичьим пометом», — отвечал Медведев на вопрос «СЭ» о срыве сделки.
Но есть и не менее интересные подробности. Как сообщает Legalbet, Саласар вернулся в Португалию по своей инициативе, чтобы попытаться лично договориться о переходе в «Зенит» с руководством «Браги». Он все еще надеется на переезд в Петербург.
Саласар уже тренировался на сборах «Зенита»
Самое удивительное в этой истории: Родриго несколько дней находился в расположении «Зенита» в Абу-Даби, что «СЭ» подтверждал Медведев. В столице ОАЭ клуб готовится к возобновлению сезона и недавно победил в Winline зимнем Кубке РПЛ.
В эфире «Матч ТВ» комментатор Георгий Черданцев даже сообщал, что человек, похожий на Саласара, посещал игру петербуржцев с ЦСКА. Сами сине-бело-голубые случайно засветили полузащитника в соцсетях на видео с тренировки, после чего резко удалили ролик. Футболиста опознали по татуировке, серьге и прическе. К тому же уругваец подписался на Страхинью Эраковича в соцсетях, а один из тренеров «Зенита» Вильям Оливейра — на него.
Что будет дальше, пока сложно сказать. Трансферное окно закрывается 20 февраля, и есть ощущение, что эта сага будет держать болельщиков в напряжении до самого флажка.
Автор: Роман Кольцов