«Спартак» перехватит Саласара у «Зенита»? Новая серия главного трансферного сериала зимы

В эфире «Матч ТВ» комментатор Георгий Черданцев даже сообщал, что человек, похожий на Саласара, посещал игру петербуржцев с ЦСКА. Сами сине-бело-голубые случайно засветили полузащитника в соцсетях на видео с тренировки, после чего резко удалили ролик. Футболиста опознали по татуировке, серьге и прическе. К тому же уругваец подписался на Страхинью Эраковича в соцсетях, а один из тренеров «Зенита» Вильям Оливейра — на него.