До закрытия трансферного окна в РПЛ — меньше недели! Каких покупок ещё ждём от топ-клубов?

Оба клуба до сих пор зимой никого не купили. «Считаю, у нас и так хороший состав. При правильном подходе с ним можно спокойно бороться за первое место», — слова динамовского вратаря Игоря Лещука для «Матч ТВ». «Нам, видимо, не надо усиливаться. И так все сильные», — уже слова Константина Тюкавина. У тренера «Краснодара» Мурада Мусаева аналогичный ответ: «Пока нет трансферов, но, может, будут. Мы спокойны, у нас хорошие футболисты. Мы закончили первую часть сезона в лидирующей группе. Даже если не будет покупок, с этими футболистами мы оказались наверху. Будем дальше работать».