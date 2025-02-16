В «Браге» подтвердили, что Саласар, интересующий «Зенит», вернулся в португальский клуб

«Это приятное возвращение. Саласар — футболист “Браги”. Он чувствует себя хорошо и ещё оправится от травмы. Он уже выполнил часть работы в тренажёрном зале, но по-прежнему действует с ограничениями. Однако Родриго был улыбчив и позитивен», — сказал Карвальял на пресс-конференции.