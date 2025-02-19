«Спартак» продвинулся в переговорах по трансферу Саласара

Ранее сообщалось, что полузащитник Саласар успешно прошёл в Дубае медосмотр для перехода в «Зенит». Cумма трансфера 25-летнего футболиста якобы должна была составить € 15+5 млн, однако позже переход 25-летнего уругвайского хавбека сорвался из-за гарантии оплаты трансфера. Отметим, что «Чемпионат» первым сообщал о срыве сделки со ссылкой на источник в португальском клубе.