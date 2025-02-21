«Зенит» потратил меньше, чем заработал, а «Спартак» в жирном минусе. Все трансферы РПЛ!

Есть вопросы по поводу того, насколько готовы помочь в рубке за выживание молодой спартаковский талант Зорин и экс-форвард «Спартака» Мелкадзе, не забивавший много и в Грузии. Размены Ловата на Гогличидзе на фланге обороны, а Кардосо на Руиса Диаса в линии атаки тоже как будто бы не гарантия улучшения результатов команды. Да, Руис Диас — лучший бомбардир парагвайской Клаусуры с семью голами. Но это чемпионат Парагвая. Кардосо до переезда в РПЛ забил восемь мячей за сезон в Португалии, а всё равно не заиграл в «Ахмате». Не поспешили ли отправить его в Китай? Что касается трансфера Ульянова, то экс-голкипер «Кайрата», очевидно, заменит Опарина в роли второго вратаря «Ахмата».