«Спартак» открыл фанатскую трибуну B на матч с «Оренбургом» в 19-м туре РПЛ

«ФК “Спартак-Москва” начиная с весенней части чемпионата России открывает продажи билетов на Северную трибуну (трибуну B). Клуб уважает и ценит всех своих болельщиков — и тех, кто поддерживает команду на стадионе, и тех, кто в силу разных причин переживает за нас у телеэкранов.



Сегодня нам как никогда нужна живая поддержка. Многие игроки нынешнего “Спартака”, к сожалению, не знают, что такое заполненный до отказа стадион и сила фанатов, которые гонят команду вперёд.



Так давайте вместе это исправим. Нам действительно важен каждый! Ждём вас на стадионе, красно-белые. Один за всех, и все за одного! “— говорится в заявлении “Спартака”.