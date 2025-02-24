Михаил Кержаков: Я думаю, Артем Дзюба 100 процентов побьет рекорд моего брата

Кержаков и Дзюба делят звание самых результативных игроков в истории национальной команды России, каждый из них забил по 30 голов. Александр завершил карьеру, а Артём перестал получать вызовы в сборную с тех пор, как её возглавил главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.