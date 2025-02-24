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Михаил Кержаков: Я думаю, Артем Дзюба 100 процентов побьет рекорд моего брата

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал желание нападающего Артёма Дзюбы получить вызов в национальную команду, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по голам.

Источник: Чемпионат.com

— Как вы относитесь к шумихе в инфополе по поводу Дзюбы и рекорда вашего брата?

— Я думаю, Артем 100 процентов побьёт этот рекорд.

— Но Дзюба не вызывается в сборную. Понимаете позицию Карпина, что возрастные игроки не нужны национальной команде?

— Наверное, он хочет посмотреть молодых. Я не анализировал данную ситуацию.

— С Дзюбой поддерживаете контакт?

— Когда видимся, общаемся. А так, не особо часто, — приводит слова Кержакова «РБ Спорт».

Кержаков и Дзюба делят звание самых результативных игроков в истории национальной команды России, каждый из них забил по 30 голов. Александр завершил карьеру, а Артём перестал получать вызовы в сборную с тех пор, как её возглавил главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

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