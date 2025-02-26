Бабаев — о трансфере Мусаева: если бы «Спартак» нам предложил € 1 млрд, мы бы задумались

— Интерес был, но достаточно быстро мы ответили, что не готовы обсуждать даже потенциально этот трансфер. В отличие от ситуации со Зделаром мы понимаем, что пострадает спортивный результат — речь идёт о российском футболисте, своём воспитаннике, который забил больше всех в первой половине части сезона. Реакция уже будет другая, какие бы деньги ни предлагались.