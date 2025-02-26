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Александр Бубнов оценил трансферы «Зенита» в зимнее окно

Бывший футболист Александр Бубнов оценил работу санкт-петербургского «Зенита» на трансферном рынке в зимнее окно.

Источник: Чемпионат.com

«Зенит» попрощался с Клаудиньо, но это не потеря для команды Семака. Бразильца должны безболезненно заменить, учитывая его последние выступления. Луис Энрике сразу не произвёл яркого впечатления, но и Малкому понадобилось время, чтобы привыкнуть к российскому чемпионату. Однако потенциал заметен. Голы забивает, хорошо перемещается, что ещё нужно для игрока группы атаки? Есть вопросы по Саше Зделару, но серб, скорее всего, покупался на подстраховку Барриосу. Они игроки схожего плана", — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 39 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков.