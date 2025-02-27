Шесть претендентов и возможный рекорд Дзюбы. Главные интриги перед рестартом сезона РПЛ

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба в 12 матчах второй части сезона имеет шансы стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола, для этого ему нужно забить два мяча. Нынешним лучшим игроком по этому показателю является бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков, в активе которого 233 гола.