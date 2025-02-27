Шесть претендентов и возможный рекорд Дзюбы. Главные интриги перед рестартом сезона РПЛ

Вторая часть сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 28 февраля матчем между махачкалинским «Динамо» и столичным «Локомотивом». ТАСС выделил главные ожидаемые события весеннего отрезка чемпионата России по футболу.
Кто претендует на победу
После зимней паузы в таблице РПЛ лидирует «Краснодар», который набрал 39 очков. Столько же очков у петербургского «Зенита», однако команда уступает по личным встречам. Далее идут московские «Спартак» (37), «Динамо» (35) и «Локомотив» (35). Отстает на восемь очков от лидера ЦСКА (31).
В прошлом сезоне «Краснодар» также возглавлял таблицу, но упустил чемпионство, в заключительном туре всех обошел «Зенит». Для петербургской команды дополнительной мотивацией к победе является предстоящее столетие клуба, которое наступит 25 мая.
Шанс Дзюбы на рекорд
Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба в 12 матчах второй части сезона имеет шансы стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола, для этого ему нужно забить два мяча. Нынешним лучшим игроком по этому показателю является бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков, в активе которого 233 гола.
Также Дзюба может стать лучшим футболистом в чемпионатах России по системе «гол + пас», сейчас у нападающего 261 результативное действие (163 гола и 98 результативных передач), у лучшего по этим показателям бывшего игрока «Локомотива» Дмитрия Лоськова — 265 результативных действий (120 и 145).
Выбраться с низов
Хуже всех первую часть сезона провел «Оренбург», команда располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ с восемью очками. В клубе поменялось руководство, вместо Василия Еремякина пост президента занял Кирилл Волженкин. При этом главным тренером остался босниец Владимир Слишкович, с которым команда потерпела шесть поражений в последних шести матчах первой части сезона.
Отставание «Оренбурга» от идущего 15-м грозненского «Ахмата» составляет пять очков. Команды, занявшие два последних места в таблице РПЛ, напрямую отправятся в Мелбет — Первую лигу, чтобы сыграть в стыковых матчах, необходимо занять 13-е или 14-е место, на этих позициях располагаются подмосковные «Химки» (16 очков) и воронежский «Факел» (14) соответственно.
Бомбардирская гонка
Лучшим бомбардиром первой части сезона РПЛ стал костариканский нападающий «Спартака» Манфред Угальде, он забил 15 мячей в 18 матчах. Следом идет полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков с 10 голами в 17 играх, за ним албанский форвард казанского «Рубина» Мирлинд Даку (9; 17).
В восьмерку лучших бомбардиров также входят полузащитник «Зенита» Максим Глушенков (8; 10), колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба (8; 14), аргентинский полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко (8; 17), форварды ЦСКА и «Динамо» Тамерлан Мусаев и Константин Тюкавин соответственно (7; 18 — у обоих). У лучшего бомбардира в истории чемпионатов России Дзюбы только 3 забитых мяча в 10 играх в этом сезоне РПЛ.