РПЛ вернулась морозом и ассистом попой! А «Локо» спасся чумовым дальним ударом! Видео

В перерыве Галактионову нужно было вносить коррективы. Чем он и занялся: Годяева и Сулейманова по позициям поменяли Карпукас и Воробьёв. Как раз Дмитрий после скидки Сильянова практически сразу же сделал ассист на Батракова. Алексей хоть и находился близко к воротам, катнул мяч слабо — Волк прыгнул влево и выручил. Неплохой кивок головой Воробьёва вратарь «Динамо» тоже нейтрализовал. Показал себя и Лантратов. Да, Мрезиг пробил прямо в него, но с лёта и низом — попробуй ещё сложись. 10 дебютных минут второго тайма получились интереснее предыдущих 47 с учётом добавленных.