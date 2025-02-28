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РПЛ вернулась морозом и ассистом попой! А «Локо» спасся чумовым дальним ударом! Видео

Махачкалинское «Динамо» вело в счёте практически весь матч, но не удержало победу.

Источник: fclm.ru

Погода в Каспийске встретила махачкалинское «Динамо» и «Локомотив» так, будто никакой зимней паузы не было. Из-за мощного циклона, по сообщениям синоптиков, температура ощущалась как −18°C. Вот вам и Юг России.

Заснеженное поле, пусть его и почистили перед стартом, мощный ветер — условия точно не самые приятные. В них команды логично показали не самый яркий футбол. Однако красота обоих голов компенсировала многое.

При подобных обстоятельствах как никогда был бы актуален выход Морозова. Но он остался на лавке. Как и Карпукас. Именно у него выиграл конкуренцию 20-летний Годяев: ранее дебютант «Локо» разрывал МФЛ с Батраковым, а первую половину сезона провёл в дзержинском «Арсенале». Плюс с первых минут Галактионов предпочёл Сулейманова — Воробьёв в межсезонье, похоже, убедил тренерский штаб меньше.

У динамовцев вообще вне заявки остались капитан Алибеков с мышечной травмой и алжирский новичок Аззи — по условиям рабочей визы, он присоединится к команде в воскресенье. Махачкалинцы забили быстрый гол и без них. В лучших зимних традициях получилось комично. На девятой минуте Монтес нечаянно продлил головой скидку Табидзе в центр штрафной, Кагермазов попытался пробить и поскользнулся, а вместе с ним рухнули и Баринов с Батраковым.

Зато получился случайный пас пятой точкой на Касинтуру. Впору было включать на стадионе заглавную тему из шоу Бенни Хилла. Эгаш стоял на ногах твёрдо и красиво пальнул щёчкой под правую от себя штангу.

«Локо» мириться с таким положением не планировал — и полез в атаку ещё усерднее. Особенно Сильянов. Зрители сполна убедились, почему клуб не отпустил Александра в Петербург. Ловким ложным движением он оставил в дураках Табидзе, затем ушёл заодно от Шумахова и пробил. Но Пальцев вовремя подставил голову.

Давление москвичей ощущалось. Моментов тем не менее, в отличие от единоборств, практически не было. Гудяев, например, отмахнулся локтём от Кагермазова и рассёк ему до крови бровь. Почему-то не получив жёлтую. Сказалось качество как морозного поля (брака в передачах хватало), так и обороны махачкалинцев. Волк толком в игру и не вступал. Мог бы в конце тайма, да Шумахов заблокировал попытку Ненахова.

В перерыве Галактионову нужно было вносить коррективы. Чем он и занялся: Годяева и Сулейманова по позициям поменяли Карпукас и Воробьёв. Как раз Дмитрий после скидки Сильянова практически сразу же сделал ассист на Батракова. Алексей хоть и находился близко к воротам, катнул мяч слабо — Волк прыгнул влево и выручил. Неплохой кивок головой Воробьёва вратарь «Динамо» тоже нейтрализовал. Показал себя и Лантратов. Да, Мрезиг пробил прямо в него, но с лёта и низом — попробуй ещё сложись. 10 дебютных минут второго тайма получились интереснее предыдущих 47 с учётом добавленных.

«Локо» всё больше и больше владел мячом, вместе с тем позволяя динамовцам вылетать в контратаки. Шансов у москвичей хватало. Однажды Волк всё-таки дрогнул — ошибся на выходе и позволил забросу Батракова дойти до поднявшегося с лавки Тикнизяна. Перед Наиром открылся пустой ближний угол. Туда он и пробил — помешал героический подкат Табидзе.

По такой игре, казалось, второй гол если и случится, то какой-нибудь корявый — либо затолкают, либо нет. Воробьёв с такой постановкой не согласился: просто взял и на подступах к штрафной хладнокровно зарядил с левой прямо в правую девятку с отскоком от перекладины. Такое не берётся.

Москвичи всю зиму искали нового нападающего. Так и не найдя его: то переговоры срывались, то легионеры не хотели ехать в Россию. Воробьёв после шикарного начала сезона действительно сдал. Перерыв пошёл ему на пользу — с его выходом команда преобразилась, а забитый мяч Дмитрия напомнил — он умеет делать красиво. Возможно, именно поведение «Локо» во время трансферного окна так его замотивировало?

Георгий Илющенко

Динамо Мх
1:1
Первый тайм: 1:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 19
28.02.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Михаил Галактионов
Голы
Динамо Мх
Эгаш Касинтура
(Сослан Кагермазов)
9′
Локомотив
Дмитрий Воробьев
(Илья Самошников)
85′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
4
Идар Шумахов
5
Джемал Табидзе
77
Темиркан Сундуков
16
Уссем Мрезиг
47
Никита Глушков
81′
70
Валентин Пальцев
13
Сослан Кагермазов
50′
71
Ян Дапо
9
Ражаб Магомедов
65′
19
Кирилл Зинович
11
Эгаш Касинтура
69′
75′
28
Сердер Сердеров
83′
25
Гамид Агаларов
65′
7
Абакар Гаджиев
Локомотив
22
Илья Лантратов
23
Сесар Монтес
77
Илья Самошников
3
Лукас Фассон
6
Дмитрий Баринов
9
Сергей Пиняев
83
Алексей Батраков
24
Максим Ненахов
61′
27
Вадим Раков
45
Александр Сильянов
61′
71
Наир Тикнизян
90
Данила Годяев
46′
93
Артем Карпукас
99
Тимур Сулейманов
46′
10
Дмитрий Воробьев
Статистика
3
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
20
4
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
3
20
Фолы
12
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо Мх
Локомотив
Премьер-лига: таблица и календарь