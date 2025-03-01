РУСАДА в первый месяц 2025 года чаще всего проверяло на допинг футболистов «Зенита»

В 2024 году РУСАДА проверило на допинг 10 игроков московского «Локомотива», по семь — из клубов «Краснодар» и «Зенит», по шесть — из ЦСКА, «Спартака» и московского «Динамо», по четыре — из «Ахмата», «Рубина» и «Балтики», три — из «Крыльев Советов», два — из «Ростова» и один — из «Оренбурга».