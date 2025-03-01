РУСАДА в первый месяц 2025 года чаще всего проверяло на допинг футболистов «Зенита»

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в январе 2025 года чаще других проводило тестирование футболистов петербургского «Зенита». Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Всего в январе были проверены на допинг шестеро игроков «Зенита». Тестирование прошли Юрий Горшков, Михаил Кержаков, Евгений Латышонок, Максим Глушенков, Андрей Мостовой и Сергей Волков.
Всего РУСАДА в первый месяц 2025 года проверило на допинг 10 футболистов Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Кроме «Зенита», под контроль отечественных допинг-контролеров попал казанский «Рубин». Тестирование прошли четверо его игроков. Это Руслан Безруков, Алексей Грицаенко, Илья Рожков и Александр Зотов.
В 2024 году РУСАДА проверило на допинг 10 игроков московского «Локомотива», по семь — из клубов «Краснодар» и «Зенит», по шесть — из ЦСКА, «Спартака» и московского «Динамо», по четыре — из «Ахмата», «Рубина» и «Балтики», три — из «Крыльев Советов», два — из «Ростова» и один — из «Оренбурга».