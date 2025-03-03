Капитан «Факела» пропустит около трех недель

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Капитан воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири получил травму бедра, на восстановление ему потребуется около трех недель, сообщается в официальном Telegram-канале футбольного клуба.
В воскресенье «Факел» проиграл в гостях подмосковным «Химкам» со счетом 0:1 в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Квеквескири был заменен после первого тайма.
«У полузащитника надрыв портняжной мышцы бедра. Срок восстановления может составить около трех недель», — говорится в заявлении «Факела».
Квеквескири 34 года. Он выступает за «Факел» с лета 2022 года. В текущем сезоне Квеквескири сыграл 17 матчей.