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Капитан «Факела» пропустит около трех недель

Капитан «Факела» Квеквескири пропустит около трех недель из-за травмы.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Капитан воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири получил травму бедра, на восстановление ему потребуется около трех недель, сообщается в официальном Telegram-канале футбольного клуба.

В воскресенье «Факел» проиграл в гостях подмосковным «Химкам» со счетом 0:1 в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Квеквескири был заменен после первого тайма.

«У полузащитника надрыв портняжной мышцы бедра. Срок восстановления может составить около трех недель», — говорится в заявлении «Факела».

Квеквескири 34 года. Он выступает за «Факел» с лета 2022 года. В текущем сезоне Квеквескири сыграл 17 матчей.

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