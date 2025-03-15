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Прощальный матч экс-вратаря «Локомотива» Гилерме состоится в сентябре

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Прощальный матч бывшего вратаря московского «Локомотива» и сборной России по футболу Маринато Гилерме состоится в сентябре 2025 года, сообщается в официальном Telegram-канале железнодорожников.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча пройдет на московском стадионе в Черкизове в рамках празднования Дня «Локомотива».

Гилерме 39 лет. Футболист перешел в «Локомотив» в июле 2007 года из «Атлетико Паранаэнсе», за основную команду «красно-зеленых» дебютировал в июле 2009 года. С тех пор он провел за железнодорожников 387 матчей, что является третьим показателем в истории клуба. С командой Гилерме становился чемпионом России, брал Суперкубок страны и четыре раза завоевывал Кубок России. В июле 2024 года «Локомотив» объявил об уходе вратаря. В марте 2025 года стало известно о назначении Гилерме координатором по развитию и подготовке вратарей молодежного футбола железнодорожников.

За сборную России Гилерме провел 19 матчей, паспорт гражданина РФ он получил в 2015 году.