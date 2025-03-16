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«Рубин» второй раз в сезоне победил «Пари НН»

Матч в Казани завершился со счетом 1:0, гол забил Александр Зотов на 72-й минуте. «Рубин» второй раз в сезоне РПЛ победил нижегородцев.

Источник: ФК "Рубин"

Казанский «Рубин» обыграл «Пари НН» в домашнем матче 21-го тура и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч завершился со счетом 1:0. Гол на 72-й минуте забил Александр Зотов.

Зотов отличился и в матче первого круга с нижегородцами (4:2). Больше полузащитник в этом сезоне никому не забивал в РПЛ.

У «Рубина» 32 очка, у «Пари НН» — 19 баллов и 13-е место.

В 22-м туре «Рубин» сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом» 30 марта, а «Пари НН» 29 марта встретится на выезде с «Химками».

Рубин
1:0
Первый тайм: 0:0
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
16.03.2025, 15:15 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена, 8319 зрителей
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Виктор Гончаренко
Голы
Рубин
Александр Зотов
(Егор Тесленко)
72′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
15
Игор Вуячич
45+1′
23
Руслан Безруков
27
Алексей Грицаенко
51
Илья Рожков
22
Велдин Ходжа
19
Олег Иванов
81′
5
Рустамжон Ашурматов
96
Никита Васильев
46′
21
Александр Зотов
90
Марвин Чуни
89′
30
Валентин Вада
99
Дардан Шабанхаджай
89′
11
Касра Тахери
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
2
Виктор Александров
22
Никита Каккоев
25
Свен Карич
8
Мамаду Майга
20
Хуан Мануэль Боселли
15
Александр Эктов
81′
23
Хуан Камило Кастильо
27
Вячеслав Грулев
65′
10
Александр Трошечкин
78
Николай Калинский
81′
9
Тьяго Весино
84′
29
Лука Веснер Тичич
89′
24
Кирилл Гоцук
96
Александр Кокшаров
89′
19
Никита Ермаков
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
16
4
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
8
13
Фолы
13
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти