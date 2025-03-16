«Рубин» второй раз в сезоне победил «Пари НН»

Казанский «Рубин» обыграл «Пари НН» в домашнем матче 21-го тура и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч завершился со счетом 1:0. Гол на 72-й минуте забил Александр Зотов.
Зотов отличился и в матче первого круга с нижегородцами (4:2). Больше полузащитник в этом сезоне никому не забивал в РПЛ.
У «Рубина» 32 очка, у «Пари НН» — 19 баллов и 13-е место.
В 22-м туре «Рубин» сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом» 30 марта, а «Пари НН» 29 марта встретится на выезде с «Химками».