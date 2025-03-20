Халк посоветовал Дзюбе не завершать карьеру в ближайшие несколько лет

Матч против команды Гренады стал для Дзюбы первым за сборную России с лета 2021 года. Тогда он в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы сумел реализовать пенальти во встрече против датчан (1:4). На игру с командой Гренады Дзюба вышел с капитанской повязкой.