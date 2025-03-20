Халк посоветовал Дзюбе не завершать карьеру в ближайшие несколько лет

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Футболист Артем Дзюба должен играть еще несколько лет, у него все еще есть потенциал. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок «Зенита» Халк.
В среду 36-летний Дзюба забил в ворота сборной Гренады и стал рекордсменом по количеству голов в истории сборной России по футболу.
«Артем должен продолжать карьеру еще несколько лет. У него все еще есть энергия и потенциал», — сказал Халк.
В товарищеском матче против сборной Гренады Дзюба забил 31-й гол в составе национальной команды. Для нападающего это 56-й матч за сборную России.
Матч против команды Гренады стал для Дзюбы первым за сборную России с лета 2021 года. Тогда он в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы сумел реализовать пенальти во встрече против датчан (1:4). На игру с командой Гренады Дзюба вышел с капитанской повязкой.