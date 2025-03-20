В РФС признали ошибочным удаление футболиста «Факела» во втором матче подряд

Ранее ЭКС РФС признала ошибочным удаление полузащитника «Факела» Вячеслава Якимова в игре 20-го тура против «Зенита». Тогда комиссия установила, что нарушение игрока не может расцениваться как явное лишение соперника возможности забить гол.