В РФС признали ошибочным удаление футболиста «Факела» во втором матче подряд

ВОРОНЕЖ, 20 марта. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭКС РФС) признала ошибочным удаление нидерландского полузащитника воронежского «Факела» Дилана Мертенса в матче 21-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга». Об этом сообщает пресс-служба «Факела».
«Оренбург» 15 марта дома обыграл «Факел» (1:0), на 53-й минуте встречи арбитр встречи Артем Любимов удалил Мертенса. После отмены красной карточки нидерландский полузащитник сможет принять участие в гостевой игре 22-го тура против «Краснодара».
Ранее ЭКС РФС признала ошибочным удаление полузащитника «Факела» Вячеслава Якимова в игре 20-го тура против «Зенита». Тогда комиссия установила, что нарушение игрока не может расцениваться как явное лишение соперника возможности забить гол.
«Факел» идет на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 14 очков после 21 встречи.