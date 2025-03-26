Кокорин заявил, что завершит карьеру за пределами России

«Намерен завершить карьеру не в РПЛ? Скорее всего, так и будет. Не хочу вообще об этом думать, но в России я точно не завершу карьеру. Просто так сложилось, жизненный путь у меня такой, — сказал Кокорин в “РБ Спорт. Подкаст”.
В России Александр играл за такие клубы как московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», санкт-петербургский «Зенит», «Сочи» и «Спартак».
34-летний Кокорин выступает за «Арис» из Лимассола с августа 2022 года. В первый сезон россиянин помог завоевать первый в истории клуба титул чемпиона Кипра, а сам нападающий был признан лучшим игроком сезона-2022/2023. Александр провел за «Арис» 85 матчей во всех турнирах, в которых забил 31 мяч и сделал 15 результативных передач.
После 27 матчей «Арис» заработал 64 очка и расположился на второй строчке турнирной таблицы, уступая один балл лидирующему «Пафосу».