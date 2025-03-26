Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кокорин заявил, что завершит карьеру за пределами России

Бывший нападающий «Зенита». «Спартака» и сборной России Александр Кокорин ответил на вопрос о возможном возвращении в Российскую Премьер-лигу.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Арис" Лимасол"

«Намерен завершить карьеру не в РПЛ? Скорее всего, так и будет. Не хочу вообще об этом думать, но в России я точно не завершу карьеру. Просто так сложилось, жизненный путь у меня такой, — сказал Кокорин в “РБ Спорт. Подкаст”.

В России Александр играл за такие клубы как московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», санкт-петербургский «Зенит», «Сочи» и «Спартак».

34-летний Кокорин выступает за «Арис» из Лимассола с августа 2022 года. В первый сезон россиянин помог завоевать первый в истории клуба титул чемпиона Кипра, а сам нападающий был признан лучшим игроком сезона-2022/2023. Александр провел за «Арис» 85 матчей во всех турнирах, в которых забил 31 мяч и сделал 15 результативных передач.

После 27 матчей «Арис» заработал 64 очка и расположился на второй строчке турнирной таблицы, уступая один балл лидирующему «Пафосу».