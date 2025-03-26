Кокорин заявил, что завершит карьеру за пределами России

«Намерен завершить карьеру не в РПЛ? Скорее всего, так и будет. Не хочу вообще об этом думать, но в России я точно не завершу карьеру. Просто так сложилось, жизненный путь у меня такой, — сказал Кокорин в “РБ Спорт. Подкаст”.