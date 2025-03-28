«Локомотив» пережил в Самаре форменное унижение. Вера в Осинькина вдохновила «Крылья Советов» на матч-шедевр

Не факт, конечно, но трудно поверить, что с командой Михаила Галактионова нечто подобное может произойти еще раз в ближайшее время. В Самаре тренер сделал тройную замену уже в перерыве, но прежде чем Раков спровоцировал автогол Бейла, «Крылья» забили пятый мяч. Причем не скажешь, что у них в этот вечер получалось абсолютно все. В завершении уж точно. Иначе клубный рекорд — 6:1 против «Амкара» в июле 2006-го — неминуемо рухнул бы. Моментов и пространства для этого у самарцев имелось в избытке. Но надо же что-то оставить на другие матчи, чтобы доказать: случившееся в пятницу — не разовый всплеск.