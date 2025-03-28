«Локомотив» пережил в Самаре форменное унижение. Вера в Осинькина вдохновила «Крылья Советов» на матч-шедевр

В начале сентября — после финального свистка в Черкизове — Игорь Осинькин не смог сдержать слез, обращаясь к команде. Тренер не понимал собственного будущего, а с трибуны за игрой уже наблюдал его вероятный сменщик Сергей Игнашевич. Однако никаких перестановок в штабе «Крыльев Советов» не случилось ни тогда, ни сейчас — на фоне очередной волны слухов о будущем специалиста, который выстроил в Самаре очень симпатичную команду. После 0:4 в Махачкале увольнение Осинькина казалось решенным делом.
Только есть виртуально-информационная реальность, а есть реальность настоящая. В ней сразу после нескольких дней отдыха Осинькина поддержал пообщавшийся с командой генеральный директор волжского клуба Роберт Тер-Абрамян. Далее была встреча с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, который, обращаясь к тренеру, подчеркнул: «Игорь Витальевич, мы верим в вас. В вас верят болельщики, верит команда».
А в среду базу волжан посетили болельщики, дав команде и тренерскому штабу еще один заряд эмоций. «Мы все сделаем, ребята. От лица всей команды говорю: умирать будем», — пообещал Осинькин. И в пятницу вечером Самара словно увидела совсем не те «Крылья», что набрали всего одно очко в трех весенних турах. Речь даже не о форме (пять изменений в старте, включая нахождение в запасе игравшего в прошлом туре с травмой Зиньковского), а о содержании. «Локомотив», как поначалу показалось, просто не ожидал увидеть напротив предельно мотивированного соперника с горящими глазами.
А так как играть в футбол «Крылья» разучиться не могли — получилась лучшая игра волжской команды в нынешнем сезоне. И — так уж совпало — худшая для «Локомотива». Только это проблемы железнодорожников, которые оказались в тупике в День машиниста. Умение держать удар, когда встал не с той ноги, — это ведь признак зрелости команды. Тут же гости пропустили сразу два к четвертой минуте. Хук справа — после корнера и работы Ороса на отскоке. За ним — левый боковой. Сергеев, положив корпус, красивейшим ударом с лета завершил подачу Ежова. А затем весомую заявку на лучший гол тура сделал Олейников, с острого угла вогнав мяч в ближний верхний угол рикошетом от перекладины.
Лукас Фассон в третьей голевой атаке был переведен в ранг тренировочной стойки. Во второй комбинации бразилец допустил грубую позиционную ошибку. Фланг Ненахова просто разрывали в клочья. Впрочем, при желании можно перечислить большую часть состава «Локомотива», однако футбол — игра командная. И когда в момент гола Бейла оставшийся в одиночестве против двух оппонентов Сильянов не имел возможности разорваться — это просчет всей команды, которая провалилась по всем статьям. Что для претендента на медали даже не нонсенс — катастрофа. А через неделю — игра с «Зенитом». Хотя кто-то скажет: злее будут.
Не факт, конечно, но трудно поверить, что с командой Михаила Галактионова нечто подобное может произойти еще раз в ближайшее время. В Самаре тренер сделал тройную замену уже в перерыве, но прежде чем Раков спровоцировал автогол Бейла, «Крылья» забили пятый мяч. Причем не скажешь, что у них в этот вечер получалось абсолютно все. В завершении уж точно. Иначе клубный рекорд — 6:1 против «Амкара» в июле 2006-го — неминуемо рухнул бы. Моментов и пространства для этого у самарцев имелось в избытке. Но надо же что-то оставить на другие матчи, чтобы доказать: случившееся в пятницу — не разовый всплеск.
Предстоящая встреча с дисциплинированным «Рубином» станет почти идеальным тестом. Пока сделан лишь один шаг в сторону от зоны стыков. А «Локо» упустил отличную возможность хотя бы временно сравняться по очкам с «Зенитом». Тогда бы значимость игры с сине-бело-голубыми достигла космического значения с турнирной точки зрения. Хотя после 1:5 следующий тур по определению будет особенным.
Андрей Кузичев