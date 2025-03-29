Это боулинг или футбол? Мяч после удара ЦСКА трижды пролетел между ног — и в ворота

Что касается дагестанцев, если не учитывать Кубок России, Хасанби Биджиев всего во второй раз с сентября выпустил в старте Сердерова. Понадеялся на правило бывших, как Сергей Семак в случае с Соболевым и «Спартаком»? Именно Сердер стал автором первого мини-момента, замкнув головой навес Сундукова. В ответ на это Обляков заработал опасный стандарт и сам же шикарно исполнил его, заставив вытянуться в струнку Магомедова. Он защищал ворота махачкалинцев третий матч кряду — «напривозивший» в игре с московским «Динамо» Волк плотно присел на лавку.