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Это боулинг или футбол? Мяч после удара ЦСКА трижды пролетел между ног — и в ворота

Армейцы спокойно обыграли Махачкалу и обогнали «Локо». Николич уже в топ-5!

Источник: РИА "Новости"

Матч ЦСКА и махачкалинского «Динамо» интриговал в первую очередь отсутствием дисквалифицированного Кисляка, который в ромбовидной схеме по весне стал одним из лучших игроков РПЛ. Вильягра так и не дебютировал, а Марко Николич решился на интересные перестановки. И план удался.

По функционалу Кисляка заменил Пьянич, а на привычном месте боснийца курсировал Файзуллаев. Изначально казалось, что опорную зону прикроет Бистрович, тем не менее он действовал слева.

Что касается дагестанцев, если не учитывать Кубок России, Хасанби Биджиев всего во второй раз с сентября выпустил в старте Сердерова. Понадеялся на правило бывших, как Сергей Семак в случае с Соболевым и «Спартаком»? Именно Сердер стал автором первого мини-момента, замкнув головой навес Сундукова. В ответ на это Обляков заработал опасный стандарт и сам же шикарно исполнил его, заставив вытянуться в струнку Магомедова. Он защищал ворота махачкалинцев третий матч кряду — «напривозивший» в игре с московским «Динамо» Волк плотно присел на лавку.

Единоборств, впрочем, поначалу было куда больше, нежели моментов. Агаларов, например, быстро забил — но перед этим подтолкнул Рошу, и гол отменили. Пару раз в атаке сфолил Гуарирапа.

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА постепенно наращивал давление. Пьянич неплохо рулил игрой и привычно создал остроту с углового — Роша, правда, пробил прямо в руки Магомедову. Зато Обляков и Мойзес сделали всё как надо: первый подал, второй принял мяч, продавил Аззи, оттеснил корпусом Глушкова и вколотил с близкого расстояния. Ещё и ярко отпраздновал, в стиле Халка — покрасовавшись мускулами, поцеловав клубную эмблему и получив жёлтую за снятую футболку. Зверь! Прямо перед этим, кстати, Гуарирапа выводил Мусаева один на один с Магомедовым, так что гол назревал.

Любопытно, что в перерыве Мойзеса сменил Круговой. То ли Николич боялся удаления бразильца, то ли в качестве наказания — карточка была совсем не обязательной. Ну, а Кагермазов поменял Сердерова, и динамовцы перестроились на привычные 3−4−3.

Второй тайм долго получался несобытийным. Акинфеев вышел на него со специальной повязкой к 22-летию годовщины дебюта за ЦСКА: с изображением себя молодого и действующего армейского тренера вратарей Дмитрия Крамаренко, которого он 29 апреля 2003 года и заменил. Но в игру Игорь практически не вступал, так что зрители видели повязку не слишком часто. Хотя Биджиев сделал все замены уже к 71-й минуте.

Москвичи всё контролировали и долго играли на удержание. Для спокойствия было бы неплохо забить снова. Возможностей для этого набиралось немного, так что появлялись флешбэки имени Владимира Федотова — при нём упустили уж слишком много побед. История не повторилась, потому что на 80-й минуте Пьянич шикарно навесил с углового, Магомедов эффектно потащил удар Дивеева, а Жемалетдинов добил, как в боулинге — отправил мяч между ног сразу троим: Табидзе, Пальцеву и Магомедову! Рифат, ты ювелир!

10 очков за четыре весенних матча — и ЦСКА уже в топ-5. Причём московское «Динамо» — на расстоянии одного очка. Дальше — как раз братское дерби. «Зенит» и «Спартак» в таблице тоже недалеко. Грамотная зимняя перестройка Николича уже к апрелю подкинула команду в борьбу за медали.

Автор: Георгий Илющенко

ЦСКА
2:0
Первый тайм: 1:0
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
29.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Марко Николич
Хасанби Биджиев
Голы
ЦСКА
Роберту Барбоза Мойзес
(Иван Обляков)
32′
Рифат Жемалетдинов
80′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
4
Виллиан Роша
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
78
Игорь Дивеев
15
Миралем Пьянич
25
Кристиян Бистрович
27
Роберту Барбоза Мойзес
32′
46′
3
Данил Круговой
10
Иван Обляков
43′
57′
19
Рифат Жемалетдинов
21
Аббосбек Файзуллаев
87′
52
Артем Бандикян
9
Сауль Гуарирапа
58′
63′
17
Кирилл Глебов
11
Тамерлан Мусаев
87′
7
Алеррандро
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
4
Идар Шумахов
5
Джемал Табидзе
16
Уссем Мрезиг
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
22
Мохамед Аззи
63′
10
Джавад Хоссейннеджад
77
Темиркан Сундуков
71′
71
Ян Дапо
28
Сердер Сердеров
46′
13
Сослан Кагермазов
11
Эгаш Касинтура
69′
71′
19
Кирилл Зинович
25
Гамид Агаларов
63′
7
Абакар Гаджиев
81′
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
3
8
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
3
13
Фолы
10
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти