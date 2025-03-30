Семак: нет ничего плохого в том, что в матче с «Рубином» играли иностранцы

В воскресенье в матче 22-го тура РПЛ «Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 4:0. Все голы были забиты во втором тайме, в начале которого все десять полевых игроков у петербургской команды были иностранцами. Клуб не нарушил лимит на легионеров благодаря имеющему гражданство РФ Дугласу Сантосу и не считающемуся легионером казахстанцу Нуралы Алипу. На 70-й минуте на поле появился Андрей Мостовой, забивший четвертый мяч.
«А что в этом плохого? Мы что, нарушаем правила? Мы будем рады, если наши футболисты, включая тех, кого выпускает наша академия, будут готовы к тому, чтобы помогать и решать те задачи, которые стоят перед нашей командой», — сказал Семак на пресс-конференции.
До начала второго тайма у «Зенита» из-за травм поле покинули Максим Глушенков и Нино.
«Пока сложно сказать, в ближайшие дни будет понимание. Нужно провести обследование, и оно покажет, насколько серьезны оба повреждения», — добавил тренер.