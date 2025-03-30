Семак: нет ничего плохого в том, что в матче с «Рубином» играли иностранцы

«А что в этом плохого? Мы что, нарушаем правила? Мы будем рады, если наши футболисты, включая тех, кого выпускает наша академия, будут готовы к тому, чтобы помогать и решать те задачи, которые стоят перед нашей командой», — сказал Семак на пресс-конференции.