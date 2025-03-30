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Семак: нет ничего плохого в том, что в матче с «Рубином» играли иностранцы

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что нет ничего плохого в том, что в матче против казанского «Рубина» на поле одновременно находились десять иностранных футболистов «сине-бело-голубых».

Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье в матче 22-го тура РПЛ «Зенит» разгромил «Рубин» со счетом 4:0. Все голы были забиты во втором тайме, в начале которого все десять полевых игроков у петербургской команды были иностранцами. Клуб не нарушил лимит на легионеров благодаря имеющему гражданство РФ Дугласу Сантосу и не считающемуся легионером казахстанцу Нуралы Алипу. На 70-й минуте на поле появился Андрей Мостовой, забивший четвертый мяч.

«А что в этом плохого? Мы что, нарушаем правила? Мы будем рады, если наши футболисты, включая тех, кого выпускает наша академия, будут готовы к тому, чтобы помогать и решать те задачи, которые стоят перед нашей командой», — сказал Семак на пресс-конференции.

До начала второго тайма у «Зенита» из-за травм поле покинули Максим Глушенков и Нино.

«Пока сложно сказать, в ближайшие дни будет понимание. Нужно провести обследование, и оно покажет, насколько серьезны оба повреждения», — добавил тренер.

Зенит
4:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
30.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 33806 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Рашид Рахимов
Голы
Зенит
Лусиано Гонду
(Педро)
51′
Густаво Мантуан
(Луис Энрике)
59′
Матео Кассьерра
(Луис Энрике)
73′
Андрей Мостовой
(Матео Кассьерра)
74′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
27
Нино
14′
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
83′
4
Юрий Горшков
67
Максим Глушенков
46′
30
Матео Кассьерра
7
Александр Соболев
46′
32
Лусиано Гонду
24
Педро
70′
70
Огнен Мимович
31
Густаво Мантуан
34′
70′
17
Андрей Мостовой
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
15
Игор Вуячич
27
Алексей Грицаенко
45+1′
54′
70
Дмитрий Кабутов
51
Илья Рожков
70′
23
Руслан Безруков
6
Угочукву Иву
63′
5
Рустамжон Ашурматов
22
Велдин Ходжа
63′
21
Александр Зотов
88′
30
Валентин Вада
56′
8
Богдан Йочич
90
Марвин Чуни
56′
19
Олег Иванов
99
Дардан Шабанхаджай
67′
24
Никола Чумич
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
24
Удары (всего)
4
7
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
1
4
Фолы
13
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти