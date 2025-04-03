Еще одного воспитанника Галицкого хотят купить в Европе: вот чем их так впечатлил Кокарев

«Химки» в этом сезоне то и дело генерируют самые разнообразные новости. Все привыкли к традиционным фото пустых трибун на домашних матчах, к этому добавились арест Туфана Садыгова, сложности с финансированием и выплатой зарплат. Многое поместилось в цитату вингера клуба аргентинца Лукаса Веры: «Если есть деньги — трачу. Сегодня пока нечего тратить».
Однако даже в таком потоке не самых мотивирующих заголовков клуб — может, и вопреки — совсем не валится. Мы уже отмечали прогресс Зелимхана Бакаева, который оживает под руководством Артиги — честно будет отметить и Никиту Кокарева: возможно, лучшего кипера РПЛ этой весной.
Кокарев — еще один крутой кипер, воспитанный «Краснодаром»; дебютировал в РПЛ вслед за Сафоновым, Агкацевым, Адамовым и Лытышонком. При этом Кокарев — самый молодой кипер не только из этой четверки, но и во всей РПЛ: парень 2003 года (ровесник Торопа из ЦСКА; на год старше Москвичева из «Оренбурга», но Богдана сложно назвать основным у Слишковича).
Статистика у Никиты — на уровне топов: его легко можно сравнить, например, с теми же Агкацевым или Латышонком. Очевидно, по воротам Никиты бьют сильно чаще, и это надо учитывать: вместе с тем Кокарев уже сейчас:
- Лучший по количеству сейвов;
- Лучший по количеству отбитых ударов;
- Лучший по количеству точных передач;
- Лучший по среднему xG отбитого удара (проще говоря, отбивал из более опасных позиций)*
*Статистика по данным Rustat.
А Opta отмечает: у Никиты 4.7 предотвращенных гола в 2025 году (2 гола пропущено при 6.7 xGoT) — с отрывом лучший результат в лиге. По всему сезону Кокарев также лидирует, предотвратив 5.9 гола. В 2025 году Кокарев отразил 26 ударов в створ из 28 (лучший в лиге), это 93% отраженных ударов. Лучше только у Лещука, сыгравшего 1 матч (100%).
Такой перфоманс, конечно, не может оставаться незамеченным. Кафанов наверняка следит за молодым кипером и уже выдает респекты: «Кокарев в двух матчах он был лучшим у “Химок”. В таком ритме до сборной — очень близко.
На 22-летнего кипера растет спрос и среди топовых клубов: оказывался в шорт-листе «Спартака», «Зенита» и «Локомотива» (год назад даже «Краснодар» пытался вернуть воспитанника), а осенью вызвал, кажется, серьезнейший интерес от португальской «Боавишты». «Химки» запросили у европейцев 3,5 млн евро, однако зимой трансфера так и не случилось — сейчас, к слову, «Боавишта» идет на последнем месте местной вышки, а еще там играет Виталий Лысцов. До спасительных стыков — 8 очков, а матчей в запасе — 7.
Прошлый сезон Никита провел в Первой лиге с тульским «Арсеналом» — и там был лучшим. Например, первый по количеству сухих матчей — целых 16 (8 из которых — подряд), по количеству отбитых и предотвращенных голов Кокарев был в тройке — и это в 21 год.
Во время дисквалификации Кокарев зажигал с фанатами «Арсенала».
По ходу сезона 22-летний Кокарев сыграл уже 18 матчей (выиграл конкуренцию у 28-летнего Игоря Обухова) и пропустил 33 гола (6 игр — на ноль). Авторитетный Transfermarkt оценивает вратаря в 1,2 миллиона евро.
В таком темпе до Европы или больших клубов РПЛ можно дойти уже летом!
Денис Лебеденко