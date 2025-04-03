Еще одного воспитанника Галицкого хотят купить в Европе: вот чем их так впечатлил Кокарев

На 22-летнего кипера растет спрос и среди топовых клубов: оказывался в шорт-листе «Спартака», «Зенита» и «Локомотива» (год назад даже «Краснодар» пытался вернуть воспитанника), а осенью вызвал, кажется, серьезнейший интерес от португальской «Боавишты». «Химки» запросили у европейцев 3,5 млн евро, однако зимой трансфера так и не случилось — сейчас, к слову, «Боавишта» идет на последнем месте местной вышки, а еще там играет Виталий Лысцов. До спасительных стыков — 8 очков, а матчей в запасе — 7.