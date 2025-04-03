Эксперименты в Грозном — не проблема «Спартака». Красно-белые весной перестали доминировать

Выход Дуарте слева — поощрение за самоотверженность
«Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» — 0:0. И это породило массу самых разных споров. От разноса экспериментальных ходов Станковича до абсолютно спокойного восприятия действительности.
Но начнем с экспериментов. Станкович ведь исправил детали. Это не радикальное изменение построений, не переход на принципиально другую схему с тремя центральными защитниками, которую он использовал осенью в неудачных матчах с «Локомотивом» и «Краснодаром».
Так что экспериментаторством такое действие не назовешь. Скорее, подстройка под обстоятельства и возможности состава. Почему вышел Дуарте? Конечно, на его месте мог обнаружиться Рикарду Мангаш или даже Даниил Хлусевич. Но вышел Алексис.
Почему центральный защитник выходит вместо профильного левого? Ответ простой, как деревообрабатывающий станок. Потому что это логично с точки зрения коллектива.
Нет, понятно, что Дуарте может сыграть левого защитника, если эта опция понадобится. В последнем товарищеском матче против «Спартака-2» так и случилось. Но ключевое — желание Станковича поощрять игроков за самоотверженность.
Напомню, Дуарте вылетел из состава перед игрой с «Зенитом», потому что получил красную в Казани. Вместо него вышел Литвинов и сыграл потрясающе. Возникла ситуация, когда Станковичу в Грозном пришлось делать мучительный выбор, который точно ударил бы по кому-то из названной пары.
Поэтому Станкович обнаружил соломоново решение — вместо дисквалифицированного Рябчука выпустил Дуарте. Очевидно, что Деян делает выбор, исходя из таких категорий тоже.
Тактическая ограниченность Алексиса усложнила выход обороны через левый фланг, но не нарушила взаимоотношения в команде и логику решений Станковича.
Противоречивый март
Или история с Гарсией. Да, его выход продиктован отсутствием Бонгонды, но Ливай точно был нужнее Солари. Тренерский штаб «Спартака» осознавал, что медленный газон «Ахмат-Арены» и отличные контрвыпады грозненцев вынудят атаковать верхом. Понятно, что Угальде нужен был партнер, который отлично играет головой, — он его получил.
Собственно, поэтому переход с 4−3−3 на 4−4−2 — не революция и тем более не эксперимент. Это подстройка под обстоятельства.
«Вы правильно заметили гибридность нашей схемы, но я не увидел проблем, связанных с этим решением. Были определенные технические вещи — это нормально. Мы понимали, что матч будет сложным. Нам нужно было много “физики” и отвечать на агрессию соперника.
Дуарте почувствовал проблемы с коленом, поэтому мы решили его заменить и выпустить Мангаша, чтобы пойти вперед. Я не вижу, что решение поставить Дуарте на эту позицию вызвало какие-то проблемы", — сказал Деян после встречи.
В целом весной «Спартак» действительно противоречив. С одной стороны, у команды очень приличные оборонительные показатели, с другой — некая несобранность в атаке. После рестарта сезона не случилось ни одного матча в рамках РПЛ, где «Спартак» бы создал больше 10 голевых моментов и набил бы больше 2,5 xG без учета пенальти.
Да, это высокая планка, но «Спартак» в конце осени демонстрировал такие цифры каждый матч, когда разносил соперников вполне по-чемпионски. Победа над «Зенитом» — огромное достижение. Команда вытащила результат в суперволевой концовке, но глобально создала все равно очень мало.
В этом смысле и встреча с «Ахматом» получилась похожей на любую спартаковскую этой весной. Помимо неиспользованных моментов (я насчитал таких пять), «Спартак» загубил 7−8 перспективных ситуаций для быстрых контратак.
То есть вопрос не в структуре, которую использовал Станкович, а в качестве последнего или предпоследнего действия — паса или удара. Именно поэтому про эксперименты прямо сейчас говорить глупо.
Станкович прокачивает ментальность
А вообще Станкович строит атмосферу коллективизма. Это такой вид авторитаризма, где все строго, но честно. Когда игроки сами чувствуют, почему одни выходят на поле, а другие зависают на лавке.
Станкович не про демократию. Он решает быстро: например, сразу разобрался с Виллианом Жозе и Николсоном. В тот же момент определил, что Дуарте ему не нужен. Объяснил Мартинсу, в чем он должен добавить, а потом понял, что Зиньковский и, видимо, Хлусевич в его спортивном проекте тоже лишние.
Но почему я здесь говорю про честность? Потому что Дуарте был реабилитирован, когда Деян понял, что ошибся. Вообще без раскачки и колебаний, свойственных людям, которым признать ошибку часто не позволяет банальная гордыня.
У Станковича этого нет. Он, как бывший футболист мирового уровня, знает, что сплоченная раздевалка — один из главных факторов построения мощной команды. Поэтому серб старается быть последовательным, логичным и честным — футболисты это чувствуют.
И его последнее решение с Дуарте в роли левого защитника — продолжение принципа честности и последовательности.
Деян прокачивает ментальность «Спартака» иногда непривычными решениями. И он в этом точно не экспериментатор, а мощнейший практик, для команды которого еще ничего в этом сезоне не потеряно.
Однако для продолжения борьбы за чемпионство надо точно побеждать в Ростове. С экспериментами или без. Иначе «Краснодар» наверняка уедет в отрыв на восемь очков.