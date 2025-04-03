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Эксперименты в Грозном — не проблема «Спартака». Красно-белые весной перестали доминировать

Максим Никитин — о состоянии красно-белых перед встречей с «Ростовом».

Источник: Спорт-Экспресс

Выход Дуарте слева — поощрение за самоотверженность

«Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» — 0:0. И это породило массу самых разных споров. От разноса экспериментальных ходов Станковича до абсолютно спокойного восприятия действительности.

Но начнем с экспериментов. Станкович ведь исправил детали. Это не радикальное изменение построений, не переход на принципиально другую схему с тремя центральными защитниками, которую он использовал осенью в неудачных матчах с «Локомотивом» и «Краснодаром».

Так что экспериментаторством такое действие не назовешь. Скорее, подстройка под обстоятельства и возможности состава. Почему вышел Дуарте? Конечно, на его месте мог обнаружиться Рикарду Мангаш или даже Даниил Хлусевич. Но вышел Алексис.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 22, 30.03.2025, 16:30
Ахмат
0
Спартак
0

Почему центральный защитник выходит вместо профильного левого? Ответ простой, как деревообрабатывающий станок. Потому что это логично с точки зрения коллектива.

Нет, понятно, что Дуарте может сыграть левого защитника, если эта опция понадобится. В последнем товарищеском матче против «Спартака-2» так и случилось. Но ключевое — желание Станковича поощрять игроков за самоотверженность.

Напомню, Дуарте вылетел из состава перед игрой с «Зенитом», потому что получил красную в Казани. Вместо него вышел Литвинов и сыграл потрясающе. Возникла ситуация, когда Станковичу в Грозном пришлось делать мучительный выбор, который точно ударил бы по кому-то из названной пары.

Поэтому Станкович обнаружил соломоново решение — вместо дисквалифицированного Рябчука выпустил Дуарте. Очевидно, что Деян делает выбор, исходя из таких категорий тоже.

Тактическая ограниченность Алексиса усложнила выход обороны через левый фланг, но не нарушила взаимоотношения в команде и логику решений Станковича.

Противоречивый март

Или история с Гарсией. Да, его выход продиктован отсутствием Бонгонды, но Ливай точно был нужнее Солари. Тренерский штаб «Спартака» осознавал, что медленный газон «Ахмат-Арены» и отличные контрвыпады грозненцев вынудят атаковать верхом. Понятно, что Угальде нужен был партнер, который отлично играет головой, — он его получил.

Собственно, поэтому переход с 4−3−3 на 4−4−2 — не революция и тем более не эксперимент. Это подстройка под обстоятельства.

«Вы правильно заметили гибридность нашей схемы, но я не увидел проблем, связанных с этим решением. Были определенные технические вещи — это нормально. Мы понимали, что матч будет сложным. Нам нужно было много “физики” и отвечать на агрессию соперника.

Дуарте почувствовал проблемы с коленом, поэтому мы решили его заменить и выпустить Мангаша, чтобы пойти вперед. Я не вижу, что решение поставить Дуарте на эту позицию вызвало какие-то проблемы", — сказал Деян после встречи.

В целом весной «Спартак» действительно противоречив. С одной стороны, у команды очень приличные оборонительные показатели, с другой — некая несобранность в атаке. После рестарта сезона не случилось ни одного матча в рамках РПЛ, где «Спартак» бы создал больше 10 голевых моментов и набил бы больше 2,5 xG без учета пенальти.

Да, это высокая планка, но «Спартак» в конце осени демонстрировал такие цифры каждый матч, когда разносил соперников вполне по-чемпионски. Победа над «Зенитом» — огромное достижение. Команда вытащила результат в суперволевой концовке, но глобально создала все равно очень мало.

В этом смысле и встреча с «Ахматом» получилась похожей на любую спартаковскую этой весной. Помимо неиспользованных моментов (я насчитал таких пять), «Спартак» загубил 7−8 перспективных ситуаций для быстрых контратак.

То есть вопрос не в структуре, которую использовал Станкович, а в качестве последнего или предпоследнего действия — паса или удара. Именно поэтому про эксперименты прямо сейчас говорить глупо.

Станкович прокачивает ментальность

А вообще Станкович строит атмосферу коллективизма. Это такой вид авторитаризма, где все строго, но честно. Когда игроки сами чувствуют, почему одни выходят на поле, а другие зависают на лавке.

Станкович не про демократию. Он решает быстро: например, сразу разобрался с Виллианом Жозе и Николсоном. В тот же момент определил, что Дуарте ему не нужен. Объяснил Мартинсу, в чем он должен добавить, а потом понял, что Зиньковский и, видимо, Хлусевич в его спортивном проекте тоже лишние.

Но почему я здесь говорю про честность? Потому что Дуарте был реабилитирован, когда Деян понял, что ошибся. Вообще без раскачки и колебаний, свойственных людям, которым признать ошибку часто не позволяет банальная гордыня.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 23, 6.04.2025, 16:30
Ростов
-
Спартак
-

У Станковича этого нет. Он, как бывший футболист мирового уровня, знает, что сплоченная раздевалка — один из главных факторов построения мощной команды. Поэтому серб старается быть последовательным, логичным и честным — футболисты это чувствуют.

И его последнее решение с Дуарте в роли левого защитника — продолжение принципа честности и последовательности.

Деян прокачивает ментальность «Спартака» иногда непривычными решениями. И он в этом точно не экспериментатор, а мощнейший практик, для команды которого еще ничего в этом сезоне не потеряно.

Однако для продолжения борьбы за чемпионство надо точно побеждать в Ростове. С экспериментами или без. Иначе «Краснодар» наверняка уедет в отрыв на восемь очков.