Эксперименты в Грозном — не проблема «Спартака». Красно-белые весной перестали доминировать

В целом весной «Спартак» действительно противоречив. С одной стороны, у команды очень приличные оборонительные показатели, с другой — некая несобранность в атаке. После рестарта сезона не случилось ни одного матча в рамках РПЛ, где «Спартак» бы создал больше 10 голевых моментов и набил бы больше 2,5 xG без учета пенальти.