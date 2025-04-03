Теперь это действительно новый ЦСКА Николича. Но главная проблема никуда не делась

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов, работавший с Николичем ещё в «Локомотиве», говорил о ромбе в интервью для «Чемпионата»: «В плане отработки ромба ничего не поменялось со времён “Локомотива”, требования всё те же. Большое внимание уделяется центру поля: опорники, “восьмёрки”, “десятки” — все должны много бегать. В “Локо” этот ромб оказался диковинкой для российского футбола, никто не мог под него подстроиться. Мы тогда одержали 11 побед подряд. Надеюсь, с ЦСКА будет то же самое. Мне в принципе больше нравится играть в четыре защитника — так больше вариативности в атаке. Мне так комфортнее. Защитникам, конечно, легче в пять, но схема в четыре для этого ЦСКА больше подходит».