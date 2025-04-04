«Оренбург» вернулся в гонку за выживание! А вот команда Гончаренко тонет

Пропустив, «Пари НН» тут же взялся за дело. Да, Башич неплохо проверил Медведева под перекладину. Тем не менее интересный момент был и у Царукяна, а потом Босельи простреливал, и мяч от прижатой руки Касимова попал то ли в грудь, то ли в локоть Гюрлюка. Арбитры оценили VAR и пенальти не назначили. Виктор Гончаренко в послематчевом комментарии без внимания это явно не оставит.