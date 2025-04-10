Важнейший матч у «Краснодара» будет сразу после «Зенита». Календарь топов на финише РПЛ

У клуба с юга России прекрасное настроение. «+5» от ближайшего преследователя за семь туров до финиша. Правда, «Краснодару» придётся четыре раза сыграть на выезде, а это не самое простое испытание с учётом логистики. Плюс команду Мурада Мусаева ждут три встречи с топ-клубами. С «Зенитом» и ЦСКА нужно сыграть в гостях, а с московским «Динамо» — дома. «Краснодар» не побеждал на стадионе сине-бело-голубых с 2018-го, на арене красно-синих — с того же года. Более того, в пяти предыдущих гостевых матчах с ЦСКА (с учётом Кубка России) «быки» забили всего один мяч. Два выезда повышенной сложности.