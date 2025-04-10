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«Защитники ЦСКА не могут сделать такую передачу, как Акинфеев». Тренер ЦСКА рассказал, чем его восхищает Игорь

Тренер вратарей московского ЦСКА Дмитрий Крамаренко рассказал, чем его восхищает голкипер и капитан армейцев Игорь Акинфеев.

Источник: Максим Константинов/ТАСС

«Поведение на поле, принятие решений — коронка Игоря. Ты еще на сборах подметил, как мы теперь разыгрываем мяч — это требование Николича, не секрет. Так вот, Игорь исполняет на раз-два. Не в обиду сказано нашим центральным защитникам — ну не смогут они сделать передачу, как Игорь: так классно, с такой подкруткой. Мы в этом недавно убедились в Самаре, где Игорь ассистировал Гуарирапе.

Ну и еще банальный, но важный момент — умение выручать. Когда в твоих воротах мало игры, но ты в нужный момент тащишь. Это и определяет класс вратаря», — заявил Крамаренко в интервью корреспонденту Sport24 Александру Муйжнеку.

В нынешнем сезоне 39-летний Игорь Акинфеев провел за ЦСКА 22 матча и пропустил 16 голов (10 игр — на ноль).