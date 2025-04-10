«Защитники ЦСКА не могут сделать такую передачу, как Акинфеев». Тренер ЦСКА рассказал, чем его восхищает Игорь

«Поведение на поле, принятие решений — коронка Игоря. Ты еще на сборах подметил, как мы теперь разыгрываем мяч — это требование Николича, не секрет. Так вот, Игорь исполняет на раз-два. Не в обиду сказано нашим центральным защитникам — ну не смогут они сделать передачу, как Игорь: так классно, с такой подкруткой. Мы в этом недавно убедились в Самаре, где Игорь ассистировал Гуарирапе.



Ну и еще банальный, но важный момент — умение выручать. Когда в твоих воротах мало игры, но ты в нужный момент тащишь. Это и определяет класс вратаря», — заявил Крамаренко в интервью корреспонденту Sport24 Александру Муйжнеку.