«Через эти слезы вылез маленький демон». Последняя победа «Краснодара» в Питере — драма

Сам Шатов позднее рассказал о своём отношении к Манчини: «Всегда говорил, что в этой ситуации в первую очередь виноват сам. И если тренер принял такое решение, а клуб его поддержал, то, значит, всё правильно. С другой стороны, мне кажется, что тренер может вести себя так, если он что-то сделал для клуба, выиграл с ним что-то. А когда ты приходишь, начинаешь всё подстраивать под себя, а потом пытаешься свои недочёты найти в других людях… Я вообще считаю, что искать виноватых — это последнее дело. Так что, возможно, главному тренеру нужно было задать какие-то вопросы и себе. Но у меня претензий нет. Я не хочу его вспоминать».