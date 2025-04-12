«Ростов» сдает без Карпина. В Грозном погас свет, но «Ахмату» не помешало и это

В текущем сезоне у «Ахмата» большие проблемы с игрой на удержание. До этого тура грозненцы вели в счёте по ходу 10 матчей, однако победили только в трёх из них. Четыре раза сыграли вничью и умудрились трижды проиграть. Но во встрече с «Ростовом» команда Ташуева держала всё в своих руках. В середине второго тайма хозяева снова забили. Контрвыпад «Ахмата» разогнал классной передачей всё тот же Уткин, Садулаев протащил мяч к штрафной соперника и вырезал пас на Самородова. Тут Максим всё исполнил идеально — пробил в касание. Удивительно, что защитник «Ростова» Поярков просто бросил его у ворот.