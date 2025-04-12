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«Ростов» сдает без Карпина. В Грозном погас свет, но «Ахмату» не помешало и это

Команда Ташуева уходит от зоны вылета.

Источник: Чемпионат.com

«Ахмат», победив «Ростов», продлил беспроигрышную серию до восьми матчей. Команда Сергея Ташуева отрывается от зоны вылета. «Факел» уже в восьми очках от грозненцев (правда, при игре в запасе), «Оренбург» — в девяти.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 24, 12.04.2025, 19:30
Ахмат
2
Ростов
1

Для «Ростова» предыдущая встреча со «Спартаком» закончилась не только болезненным поражением, но и потерей двух игроков — заработавшего удаление Сутормина и травмированного Мохеби. Оба отсутствовали в Грозном. Вдобавок удивил новый главный тренер ростовчан Джонатан Альба, который оставил на скамейке полузащитника сборной России Комарова. Возможно, Иван подустал, подсел, а во встрече с борющимся за выживание «Ахматом» требовалось особенно много бегать и бороться. С самого начала игры, как и ожидалось, было много единоборств на каждом участке поля, «длинных» мячей и простых решений от футболистов.

Первого удара по воротам пришлось ждать четверть часа — Щетинин, сменивший Комарова, лишь слегка напугал Шелию. И тут же ударом на удар ответил «Ахмат». Героем эпизода стал Самородов. Несколькими минутами ранее казахстанский форвард пожадничал при выходе два в одного — не отдал передачу на Садулаева. Хотел сам обыграть Сако, но защитник не уступил в скорости. А в этом моменте Самородов, сделав выводы, оценил сначала взглядом положение партнёров. Не увидел никого открытого и тогда сам пробил низом в дальний угол. Голкипер «Ростова» Ятимов приготовил вкусный сейв.

В первом тайме «Ахмат» был поживее, инициативнее. Команду Ташуева подгоняло турнирное положение. В меньшей степени — трибуны. Вот только с созданием голевых моментов не клеилось ни у хозяев, ни у гостей. Самый интересный эпизод до перерыва случился на исходе получаса, когда Ян Бобровский ошибочно удалил с поля Осипенко. Судья решил, что защитник «Ростова» и сборной России рукой прервал передачу на Зорина, который мог выйти один на один. VAR спас Бобровского от очередного скандала: посмотрев «кино», рефери отменил красную карточку. На самом деле мяч попал в грудь. Кроме того, в компенсированное время арбитр не стал давать вторую жёлтую хавбеку «Ахмата» Камилову, хотя тот вполне заслуживал.

Источник: ФК "Ахмат"

Зато после перерыва «Ахмат» быстро забил. Сделал это центральный защитник Гандри, для которого гол ростовчанам — уже третий в нынешнем сезоне РПЛ. Ранее он оформил дубль в ворота «Рубина». Неплохо для игрока его амплуа. Осипенко, конечно, такими цифрами не удивишь, но, например, нападающий «Зенита» Соболев позавидует тунисцу. Успех команде Ташуева принёс стандарт. Принадлежащий «Ростову» Уткин положил мяч в нужную точку, а Гандри выиграл верховое единоборство и здорово пробил головой. Без шансов для Ятимова.

В текущем сезоне у «Ахмата» большие проблемы с игрой на удержание. До этого тура грозненцы вели в счёте по ходу 10 матчей, однако победили только в трёх из них. Четыре раза сыграли вничью и умудрились трижды проиграть. Но во встрече с «Ростовом» команда Ташуева держала всё в своих руках. В середине второго тайма хозяева снова забили. Контрвыпад «Ахмата» разогнал классной передачей всё тот же Уткин, Садулаев протащил мяч к штрафной соперника и вырезал пас на Самородова. Тут Максим всё исполнил идеально — пробил в касание. Удивительно, что защитник «Ростова» Поярков просто бросил его у ворот.

А потом на стадионе внезапно… погас свет. Бобровский отправил команды в раздевалки. Впрочем, пауза продлилась менее 10 минут. Однако незапланированный перерыв чуть-чуть сбил кураж «Ахмата». Вскоре после возобновления матча пришедший в себя «Ростов» отыграл один гол. Вахания вырезал кросс справа, свежий Голенков поборолся с Адамовым, а Комличенко нанёс шикарный удар из-за штрафной с подбора.

Этот гол «Ростова» обеспечил встрече в Грозном зажигательную концовку. Команда Альбы давила, «Ахмат» защищался уже с тройкой центральных защитников. Ташуев выпустил на последние минуты Жирова — это тренерское решение тоже помогло. Хозяева сохранили минимальную победу, а «Ростов» потерпел третье поражение за четыре тура. Притормозили ростовчане без Валерия Карпина.

Автор: Анатолий Романов

Ахмат
2:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
12.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Сергей Ташуев
Джонатан Альба
Голы
Ахмат
Надер Гандри
(Даниил Уткин)
51′
Максим Самородов
(Лечи Садулаев)
67′
Ростов
Николай Комличенко
(Егор Голенков)
75′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
75
Надер Гандри
95
Арсен Адамов
4
Турпал-Али Ибишев
10
Лечи Садулаев
18
Владислав Камилов
23′
47
Даниил Уткин
55
Дарко Тодорович
73′
3
Лео Гогличидзе
28
Даниил Зорин
64′
14
Амин Талаль
20
Максим Самородов
90′
2
Александр Жиров
77
Георгий Мелкадзе
90′
9
Родриго Руис Диас
Ростов
1
Рустам Ятимов
3
Умар Сако
43′
40
Илья Вахания
41′
55
Максим Осипенко
10
Кирилл Щетинин
7
Роналдо
27
Николай Комличенко
5
Николай Поярков
73′
57
Илья Жбанов
18
Константин Кучаев
66′
62
Иван Комаров
90+4′
19
Хорен Байрамян
66′
69
Егор Голенков
58
Даниил Шанталий
83′
91
Антон Шамонин
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
10
6
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
15
Фолы
24
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Андрей Гурбанов
(Россия, Краснодар)
ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти