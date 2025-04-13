«Особой эйфории нет, “Зенит” все еще на втором месте». Семак и Мусаев — после разгрома «Краснодара»

— В целом немножко по-другому стали играть. Вся наша игра перестраивается потихоньку, потому что мы должны исходить из тех моментов, которые у нас есть. Это если кратко. После прошлой игры и матча со «Спартаком» спрашивали, почему так играем, я объяснил. И тут же написали, что Семак жалуется. Поэтому я просто скажу, что Максим сегодня сыграл хорошо, полезно, как и все игроки. Развернутые комментарии, к сожалению, не всегда полезно давать. Потому что пишущая братия иногда перевирает их так, что даже сложно понять, кто это говорит. Максим хорошо сыграл.