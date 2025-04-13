«Особой эйфории нет, “Зенит” все еще на втором месте». Семак и Мусаев — после разгрома «Краснодара»

В матче 24-го тура «Зенит» на своем поле разгромил «Краснодар» (4:1) и приблизился к первому месту. Теперь между претендентами на титул всего два очка разницы в турнирной таблице. После игры главные тренеры команд Сергей Семак и Мурад Мусаев ответили на вопросы журналистов.
Семак: Очень пристальное внимание уделяется чужим карманам
— Как оцените игру?
— Сделали хороший шаг для того, чтобы реально включиться в борьбу за первое место. Рад, что сегодня смогли победить, но особой эйфории нет. Мы все еще пока на втором месте. Будем готовиться к следующим матчам, чтобы сделать все возможное в борьбе за первую строчку. «Краснодар» как был, так и остается фаворитом. Есть целая группа команд, которые претендуют на победу в чемпионате. Поздравляю ребят с победой!
Порадовали сегодня наших болельщиков, которые пришли и полностью заполнили стадион. Спасибо им огромное. Это большая поддержка для нашей команды, для наших ребят. Я думаю, сегодня зрители получили удовольствие от результата и от игры. Спасибо им большое.
— Как прокомментируете момент с Андреем Мостовым? Могли ли арбитры посмотреть повтор?
— Очень сложно. Есть моменты, где непонятны трактовки. За игру руками в одном матче ставят пенальти, в другом не ставят. За контакт в одной игре ставят, в другой нет. Не могу ничего прокомментировать, потому что сам этого не понимаю. Контакт был в штрафной на Мостовом, который принимал мяч, его толкали в спину. Но те ошибки, которые были, слава богу, не стали ключевыми в этом матче.
— Можно ли сказать, что это лучший матч «Зенита» в сезоне?
— Были хорошие игры, были не очень. Матч сегодня хороший, по качеству игры можем его занести в актив. Сегодня с точки зрения психологического состояния важно было победить, чтобы, как я уже сказал, оставаться реальными конкурентами «Краснодара» в борьбе за первое место. И не только «Краснодара», но и других команд.
— Придаст ли эта игра какую-то психологическую уверенность в будущих матчах?
— Посмотрим. Для настроения и эмоций это важный шаг. Думаю, многие дают слишком много информации и какие-то огромные эпитеты к тому или иному матчу. Я этого не совсем понимаю. Понятно, что хочется сделать какую-то яркую вывеску. Но какой смысл, если мы обыграли «Краснодар» и проиграли другой команде? И какая игра самая важная? Золотой матч — тот, который дает возможность что-то выиграть. А пока все встречи важные. Будем готовиться с хорошим настроением. Но иногда и с плохим не мешает.
— По ходу игры прошла информация об огромных призовых, которые якобы руководство «Зенита» пообещало игрокам за победу в этой игре.
— Где прошла?
— В прессе, в телеграм-каналах.
— Я читаю некоторые телеграм-каналы. Без смеха воспринимать это абсолютно невозможно. Сколько бы ребята ни получали, это то, что они зарабатывают своим трудом. Думаю, к большому сожалению, очень пристальное внимание уделяется чужим карманам. Будут ли призовые? Этот вопрос можете задать руководству. Наша работа заключается в другом. И поверьте, какие-либо возможные призовые — это то, что интересовало игроков в последнюю очередь. Я им так сказал перед игрой, и все были абсолютно с этим согласны.
— Максим Глушенков начал заменять Клаудиньо?
— В целом немножко по-другому стали играть. Вся наша игра перестраивается потихоньку, потому что мы должны исходить из тех моментов, которые у нас есть. Это если кратко. После прошлой игры и матча со «Спартаком» спрашивали, почему так играем, я объяснил. И тут же написали, что Семак жалуется. Поэтому я просто скажу, что Максим сегодня сыграл хорошо, полезно, как и все игроки. Развернутые комментарии, к сожалению, не всегда полезно давать. Потому что пишущая братия иногда перевирает их так, что даже сложно понять, кто это говорит. Максим хорошо сыграл.
— Чувствуете ли вы облегчение после победы?
— Облегчения нет. Есть удовлетворение от того, что мы остаемся в деле. Догонять всегда тяжело. Глобально разницы никакой нет, потому что кардинально в таблице ничего не изменилось. Будем готовиться к следующему матчу и уже потом поговорим. Мы не знаем, какой из них будет самым важным. За все дают по три очка. Нам нужно готовиться, работать, надеяться и верить.
— Сегодня не видели чемпионской игры у «Краснодара». Это вы их так деклассировали?
— Все бывает, это футбол. К примеру, возьмем первую игру, когда мы проиграли «Краснодару». Порадовали жителей в день их города. Сами себе привезли первый гол и поражение… Так сложились обстоятельства. После этой игры не важно, с каким счетом проиграл «Краснодар», они как были, так и остаются на первом месте. И громкие лозунги о том, что кто-то кого-то деклассировал и они недостойны…
Это работа футболистов и тренерского штаба, что они остаются [на первом месте]. Это показывает то, что они проделывают огромную работу. Отдельно взятый матч не может говорить абсолютно ничего. В сегодняшний вечер мы были сильнее, но что будет завтра, никто не знает. «Краснодар» второй год подряд своей игрой это показывает. Бывают какие-то неудачные матчи, но они доказывают всем, что это один из лидеров нашего российского футбола.
Мусаев: плохая концовка, нельзя бросать играть
— Как оцените прошедший матч?
— Хорошее начало, забили гол. Далее ошиблись — сыграли в оборонительный футбол, а нужно было продолжать. Слишком прижались, не хватило агрессии в средней части поля. Во втором тайме пытались переломить игру, но «Зенит» не дал нам шансов. Концовка была плохая, нельзя бросать играть. В конце чемпионата личные встречи и разница мячей могут иметь значение.
Мы находимся на первом месте. Нужно с холодной головой проанализировать игру и поскорее ее забыть.
— Почему «Краснодар» не вышел на второй тайм?
— «Зенит» хорошо играл. Но и в нас дело. Нужно было лучше играть в концовке первого тайма, продолжать.
— По силам ли команде одержать шесть побед в оставшихся матчах?
— Не хочу говорить о шести победах. Главное, следующая игра — «Ахмат».
— Как оцените игру Павла Кукуяна?
— Были мелкие помарки, но в целом отработал хорошо.
Артем Бухаев