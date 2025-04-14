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«Надо что-то менять». «Химки» нашли способ выбраться из кризиса — хотят уволить Артигу

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Источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер «Химок» Франк Артига может быть уволен в ближайшее время. Уже названо имя потенциального сменщика 48-летнего испанца — назначение ожидается во вторник, 15 апреля.

Детали увольнения

О грядущей отставке сообщили в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат!». Кроме того, один из ведущих Александр Дорский назвал имя нового тренера «Химок» — по информации журналиста, им должен стать 47-летний россиянин Магомед Адиев. Последний несколько месяцев находится без работы — осенью 2024 года специалиста уволили из «Ахмата».

По данным инсайдера Ивана Карпова, Магомед Мусаевич возглавит клуб уже во вторник, 15 апреля, — с ним в «Химки» должны прибыть тренер вратарей и специалист по физподготовке.

Как сообщает «РБ Спорт», Артиге уже сообщили о желании расстаться с формулировкой «надо что-то менять». Однако соглашение о расторжении контракта пока не подписано.

При этом бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», не подтвердил отставку тренера. «Не могу пока никак комментировать, сегодня у команды выходной. Ваши коллеги пишут постоянно про деньги, отставки. Вчера проиграли, но поражения случаются. Пока могу сказать, что ничего не предвидится», — сказал Садыгов в эфире федерального телеканала.

Дело в деньгах

Как сообщает «Чемпионат», причиной для отставки послужила публичная поддержка Артигой легионеров, недовольных ситуацией в «Химках». Напомним, у подмосковного клуба тяжелое финансовое положение, в том числе есть долги по зарплатам.

Тренер действительно говорил об отсутствии обязательных выплат. «Изменений нет. Это было бы оправдание, что из-за финансов нет результата. Все влияет на матч, игроки потеряли терпение. Когда нет стабильности в жизни, тогда и тяжело показать стабильность на поле. Мне это неудивительно, игроки устали. На этой неделе все будет решено, так сказали. Я не могу требовать от игроков сейчас ничего, могу только благодарить. У нас будут тяжелые матчи, но нужно решить и эту ситуацию», — говорил тренер «Химок» после поражения от «Крыльев Советов» (1:3) в матче 24-го тура РПЛ.

Кроме того, источник указывает в качестве причин увольнения плохие результаты в чемпионате, желание Артиги устроить разбирательство с клубом в Палате по разрешению споров и отсутствие игрового времени у Ильи Садыгова.

По информации «СЭ», сам испанец еще летом был недоволен положением дел в «Химках» — его не устраивало большое количество игроков и задержки зарплаты. Тренер готов покинуть клуб после завершения сезона, если финансовая ситуация не изменится и когда будут закрыты все долги. При этом специалист рассчитывает остаться в России — его приоритетом является РПЛ.

На данный момент «Химки» занимают 12-е место в чемпионате России, на их счету 23 очка после 24 туров.

Артем Белинин