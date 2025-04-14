«Надо что-то менять». «Химки» нашли способ выбраться из кризиса — хотят уволить Артигу

Тренер действительно говорил об отсутствии обязательных выплат. «Изменений нет. Это было бы оправдание, что из-за финансов нет результата. Все влияет на матч, игроки потеряли терпение. Когда нет стабильности в жизни, тогда и тяжело показать стабильность на поле. Мне это неудивительно, игроки устали. На этой неделе все будет решено, так сказали. Я не могу требовать от игроков сейчас ничего, могу только благодарить. У нас будут тяжелые матчи, но нужно решить и эту ситуацию», — говорил тренер «Химок» после поражения от «Крыльев Советов» (1:3) в матче 24-го тура РПЛ.