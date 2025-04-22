Хватит до конца сезона. Похожи ли «Химки» на завершивший существование «Тамбов»

Алаев сообщил, что 21 апреля должен получить доступ ко всем документам, чтобы посмотреть бухгалтерские ведомости, а уже из этих данных РПЛ продолжит действовать дальше. «До конца сезона я беру под контроль ситуацию с “Химками”. Договорился уже с “буграми” клуба, что в понедельник-вторник мы проведем встречу. Хочу, чтобы они тоже понимали, что происходит, что меняется, а что нет. Не так, чтобы это была одна встреча, пришли, что-то под камерами обсудили, и все. Задача — это шесть туров отработать в полном контакте с футболистами, чтобы они перестали думать об СМС от своего банка, а думали о футболе. Еще раз благодарен футболистам клуба, что они услышали, что мы нашли вариант. Они будут играть в ближайшем туре. Будем выплывать из этой ситуации», — сказал Алаев до матча с «Зенитом».