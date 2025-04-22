Хватит до конца сезона. Похожи ли «Химки» на завершивший существование «Тамбов»

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Подмосковные «Химки» после скандала с долгами по зарплатам стали самым обсуждаемым клубом Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). История «Химок» отдаленно напоминает ситуацию с расформированным участником РПЛ сезона-2020/21 «Тамбовом».
В конце прошлого года Головинский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста предполагаемому инвестору «Химок» Туфану Садыгову, которого обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. История «Химок» с долгами начала активно обсуждаться в январе, когда Российский футбольный союз (РФС) запретил клубу регистрировать новых игроков, причиной стала неоплата трансфера полузащитника Лукаса Веры из «Оренбурга». Уже в марте СМИ сообщили, что «Химкам» заблокировали счета в шести банках из-за долга в более 300 млн рублей. В апреле РФС вынес еще несколько штрафов в отношении «Химок».
По всей видимости, долги накапливались, что оказывало негативное влияние на команду. 13 апреля «Химки» дома уступили самарским «Крыльям Советов» со счетом 1:3 в матче 24-го тура РПЛ. После игры главный тренер подмосковной команды Франк Артига заявил, что финансовая ситуация влияет на команду. «Нет, — ответил он на вопрос, есть ли какие-то перемены в финансовом плане. — И можно было бы сказать, что последние результаты — следствие. Это действительно влияет, у игроков семьи, они теряют терпение. Когда нет стабильности в жизни, сложно быть стабильным на футбольном поле. Поэтому в какой-то степени результат сегодня не удивил, игроки устали. Но нам сказали, что на предстоящей неделе все будет решено. Надеюсь, это правда». 15 апреля Артига вместе с помощниками покинул «Химки».
В тот же день портал «Чемпионат» сообщил, что основной состав «Химок» рассматривает бойкот матча 25-го тура с петербургским «Зенитом» по причине долгов и отставки Артиги. 16 апреля «Химки» объявили о назначении Магомеда Адиева на пост главного тренера команды, вместе с тем появилась информация, что футболисты основного состава тренируются самостоятельно. 17 апреля на ситуацию обратил внимание президент РПЛ Александр Алаев, он заявил, что история с «Химками» ставит под угрозу репутацию РПЛ, пообещав 18 апреля приехать на тренировку команды.
Алаев провел встречу с руководством «Химок», а также поговорил с основным составом команды, которая провела первую тренировку под руководством Адиева. Глава РПЛ пообещал находиться в постоянном контакте с командой по поводу сложившейся ситуации с долгами. Главным итогом встречи стало то, что РПЛ ввела внешнее управление в «Химках», это означает, что без согласования лиги клуб не может распоряжаться финансовыми средствами. Также правление РПЛ авансом выплатило «Химкам» деньги в счет будущих выплат от спонсорских контрактов лиги. В тот же день в пресс-службе «Химок» сообщили ТАСС, что футболисты получили зарплату за декабрь.
В итоге «Химки» основным составом отправились на матч с «Зенитом» (0:1). Пока проблема до конца не решена, но влияние РПЛ позволило сохранить формат проведения турнира и обеспечить его конкурентоспособность.
Что было с «Тамбовом»
«Тамбов» столкнулся с финансовыми проблемами в зимнюю паузу сезона-2020/21. В ноябре 2020 года стало известно, что клуб лишился практически всех источников финансирования. Тогда губернатор Тамбовской области Александр Никитин сообщил, что администрация региона не может предоставить бюджетное финансирование клубу, долги по зарплате которого, по некоторым оценкам, насчитывали более 150 млн рублей. Тогда же более 10 игроков команды обратились в профсоюз футболистов в связи с долгами, ряд игроков разорвали контракты с клубом. Подготовку к возобновлению сезона «Тамбов» начал с 12 футболистами. Уже на тот момент стоял вопрос о закрытии клуба.
Спустя время в ситуацию вмешались РПЛ и РФС. На тот момент президент лиги Сергей Прядкин сообщил, что «Тамбов» получил 51 млн рублей авансом, это были средства, которые клуб должен был получить в конце сезона. Перед рестартом сезона комиссия по лицензированию РФС допустила «Тамбов» для выступления в РПЛ, это стало возможным как раз благодаря выделению средств лигой. Большинство клубов ради сохранения формата, помимо выделения средств, также согласились на аренды своих футболистов в «Тамбов», чтобы команда доиграла сезон. За день до начала сезона «Тамбов» сообщил о переходе футболистов «Рубина», московских «Динамо» и ЦСКА в аренды. В итоге тамбовская команда с 13 очками завершила сезона на последнем, 16-м месте в таблице РПЛ.
Еще до завершения чемпионата в «Тамбове» сообщили, что в следующем сезоне команда не будет играть в профессиональных лигах. 19 мая было объявлено о прекращении существования клуба, планировалось, что юридически клуб будет ликвидирован после окончания процедуры банкротства. Официально «Тамбов» объявил о расформировании 30 мая 2021 года. Футбольный клуб был основан в 2013 году, последние два сезона на высшем уровне он не играл в Тамбовской области, поскольку стадион не соответствовал требованиям РПЛ.
В октябре 2021 года Арбитражный суд Тамбовской области признал банкротом футбольный клуб «Тамбов». В мае 2024 году бывших руководителей «Тамбова» Ольгу Коновалову и Павла Худякова приговорили к четырем годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве и растрате. В суде было установлено, что генеральный и спортивный директоры фиктивно трудоустроили в клуб бывшую супругу Худякова, причинив ущерб в размере более 800 тыс. рублей. А также растратили около 500 тыс. рублей путем осуществления оплаты своим знакомым расходов, связанных с посещениями матчей футбольного клуба. Кроме того, Коновалова похитила более 1,7 млн рублей, полученных в качестве субсидии в рамках государственной программы Тамбовской области «Развитие физической культуры и спорта», а Худяков украл более 2,7 млн рублей, поступивших в качестве заработной платы сотрудникам клуба. «Ущерб, причиненный преступлениями, возмещен Худяковым в полном объеме, а Коноваловой — частично», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«РПЛ вовремя обратила внимание»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что РПЛ вовремя вошла в историю с «Химками». «Честно, я точно про “Тамбов” не помню, если я подзабыл, значит история не была такой уж острой. Если говорить о “Химках”, то ситуация назревала, не то чтобы в понедельник проснулись, а клуб является банкротом, — сказал Колосков ТАСС. — Достаточно давно было известно, что есть проблемы с выплатами зарплаты, есть управленческие проблемы, есть проблемы с главным спонсором команды. Наверное, было правильно именно в то время лиге вмешаться, а не дожидаться того, что ситуация примет грозный характер для единства лиги как таковой».
«Руководство РПЛ четко соориентировалось, что делать, встреча с коллективом, командой, обсудили договоренности, введено внешнее управление. Команда приехала на игру с “Зенитом”, причем не выглядела обреченно, была настроенной на победу. “Химки” выглядели убедительно и в волевом, и в организационном планах, хорошо оборонялись, почти не давая “Зениту” завершать комбинации. Мне кажется, что вмешательство руководство РПЛ оказалось пусть и запоздалым, но вместе с тем своевременным. Будем надеяться, что пожар из активной фазы перешел в тление», — добавил Колосков.
Теперь «Химок» ожидает прохождение лицензирования РФС для участия в следующем сезоне. Алаев после встречи с «Химками» сообщил, что начался диалог с РФС о пересмотре вопроса лицензирования клубов. «Да, предполагаю [изменение системы лицензирования и ее ужесточения]. Но я могу на нее повлиять лишь как член исполкома, когда она утверждается», — сказал Алаев, комментарий которого приводит «Спорт-экспресс». Глава РПЛ сообщил, что время ужесточения системы лицензирования пришло, когда нужно быть намного жестче в этом процессе. «Хочешь играть в элитном соревновании — соответствуй», — добавил Алаев.
Алаев сообщил, что 21 апреля должен получить доступ ко всем документам, чтобы посмотреть бухгалтерские ведомости, а уже из этих данных РПЛ продолжит действовать дальше. «До конца сезона я беру под контроль ситуацию с “Химками”. Договорился уже с “буграми” клуба, что в понедельник-вторник мы проведем встречу. Хочу, чтобы они тоже понимали, что происходит, что меняется, а что нет. Не так, чтобы это была одна встреча, пришли, что-то под камерами обсудили, и все. Задача — это шесть туров отработать в полном контакте с футболистами, чтобы они перестали думать об СМС от своего банка, а думали о футболе. Еще раз благодарен футболистам клуба, что они услышали, что мы нашли вариант. Они будут играть в ближайшем туре. Будем выплывать из этой ситуации», — сказал Алаев до матча с «Зенитом».
19 апреля Садыгов заявил в комментарии порталу Sport 24, что уверен в том, что «Химки» в случае сохранения прописки пройдут лицензирование. «Конечно, пройдут. А почему не должны? Есть вопросы с учетом нынешних трудностей? Это раздутая некоторыми футболистами история. Фамилии называть не буду. Везде бывают задержки оплат, у многих бывают финансовые трудности. С какого перепуга “Химки”, которые пять сезонов выплачивали все до копейки, сейчас должны перестать это делать?» — сказал Садыгов.
Впереди у «Химок» пять матчей: «Акрон» (27 апреля, дома), «Ростов» (4 мая, дома), «Оренбург» (10 мая, на выезде), «Рубин» (17 мая, дома), «Спартак» (24 мая, на выезде). Подмосковная команда с 23 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, ниже идут грозненский «Ахмат» (23 очка), «Пари Нижний Новгород» (20), «Оренбург» (17) и «Факел» (15).
Сергей Семак
Магомед Адиев
Лусиано Гонду
22′
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
6
Ваня Дркушич
27
Нино
5
Вильмар Барриос
24
Педро
8
Маркус Вендел
90′
4
Юрий Горшков
17
Андрей Мостовой
70′
28
Нуралы Алип
67
Максим Глушенков
81′
30
Матео Кассьерра
11
Луис Энрике
90′
14
Саша Зделар
32
Лусиано Гонду
70′
7
Александр Соболев
87
Никита Кокарев
5
Данил Степанов
14
Георгий Джикия
25
Александр Филин
72
Дани Фернандес
22
Роберт Мехия
32
Лукас Вера
84′
91
Антон Заболотный
11
Резиуан Мирзов
62′
97
Бутта Магомедов
17
Илья Берковский
46′
2
Петар Голубович
77
Алекс Корредера
78′
9
Александр Руденко
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
20
Удары (всего)
4
3
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
1
8
Фолы
20
2
Офсайды
0
Главный судья
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Валентин Мурашов
(Россия, Москва)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти