«Крылья Советов» не планируют выкупать у «Спартака» футболиста Зиньковского

«Переговоры, наверное, об аренде, а не выкупе Зиньковского. Почему не выкуп? Нет, мы не богатый клуб, а они слишком хорошие игроки, чтобы говорить о выкупе, — сказал Пименов. — Касательно аренды, мне, конечно, как заместителю генерального директора, хотелось бы. Это как “Спартак” решит, как Антон отреагирует. Если “Спартак” согласится, мало ли у них другие предложения есть. На выкуп денег у нас нет».