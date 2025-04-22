«Крылья Советов» не планируют выкупать у «Спартака» футболиста Зиньковского

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Самарские «Крылья Советов» не планируют выкупать футболиста Антона Зиньковского у московского «Спартака» из-за дорогой цены. Об этом ТАСС рассказал заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов.
Как ранее сообщал ТАСС, в феврале «Крылья Советов» арендовали Зиньковского у «Спартака» до конца сезона.
«Переговоры, наверное, об аренде, а не выкупе Зиньковского. Почему не выкуп? Нет, мы не богатый клуб, а они слишком хорошие игроки, чтобы говорить о выкупе, — сказал Пименов. — Касательно аренды, мне, конечно, как заместителю генерального директора, хотелось бы. Это как “Спартак” решит, как Антон отреагирует. Если “Спартак” согласится, мало ли у них другие предложения есть. На выкуп денег у нас нет».
Зиньковскому 29 лет, его контракт со «Спартаком» действует до июня 2027 года. В текущем сезоне футболист провел 14 матчей в чемпионате России, не отметившись результативными действиями. Ранее он выступал за «Крылья Советов» с 2019 по 2022 год. Вместе с «Крыльями Советов» он стал победителем Мелбет — Первой лиги в 2021 году.
Марко Николич
Игорь Осинькин
Секу Койта
(Виллиан Роша)
69′
Иван Сергеев
73′
35
Игорь Акинфеев
3
Данил Круговой
4
Виллиан Роша
90
Матвей Лукин
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
13
Дуглас Силва Оливейра Келлвен
8′
46′
22
Милан Гайич
19
Рифат Жемалетдинов
57′
61′
21
Аббосбек Файзуллаев
25
Кристиян Бистрович
67′
20
Секу Койта
7
Алеррандро
76′
8
Артем Шуманский
90+3′
11
Тамерлан Мусаев
68′
9
Сауль Гуарирапа
30
Сергей Песьяков
90+8′
4
Александр Солдатенков
22
Фернандо Костанца
23
Гленн Бейл
53′
25
Кирилл Печенин
5
Доминик Ороз
79′
15
Николай Рассказов
68′
34
Лука Гагнидзе
6
Сергей Бабкин
68′
73
Владислав Шитов
9
Антон Зиньковский
88′
28
Игорь Дмитриев
19
Иван Олейников
88′
7
Дмитрий Цыпченко
13
Иван Сергеев
90′
20
Амар Рахманович
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
0
Удары (всего)
0
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
4
6
Фолы
16
0
Офсайды
1
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Андрей Гурбанов
(Россия, Краснодар)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти