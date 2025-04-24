Мостовой сравнил себя с аргентинским футболистом «Спартака» Барко

«Да, он играет по-умному, — сказал Мостовой. — Где-то по мысли мы похожи. Но знаете, в чем еще разница? Всегда говорю, что я за свою карьеру столько голов забил, играя на этой позиции. Барко, наверное, и половину не забьет. Все думают, это так просто. А ты когда смотришь, как карьеру заканчиваешь, а у тебя 200 голов на высшем уровне. Если бы играл в России, еще забил бы. Но Барко — хороший футболист».