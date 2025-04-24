Мостовой сравнил себя с аргентинским футболистом «Спартака» Барко

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой сравнил себя с аргентинским игроком клуба Эсекьелем Барко. Об этом Мостовой рассказал ТАСС.
«Да, он играет по-умному, — сказал Мостовой. — Где-то по мысли мы похожи. Но знаете, в чем еще разница? Всегда говорю, что я за свою карьеру столько голов забил, играя на этой позиции. Барко, наверное, и половину не забьет. Все думают, это так просто. А ты когда смотришь, как карьеру заканчиваешь, а у тебя 200 голов на высшем уровне. Если бы играл в России, еще забил бы. Но Барко — хороший футболист».
Мостовой является двукратным чемпионом СССР в составе «Спартака», за который он выступал с 1987 по 1991 год. Ранее Мостовой высказал мнение ТАСС, что у «Спартака» сохраняются шансы на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). Барко перешел в московский клуб в июле 2024 года. На его счету 11 забитых голов в 24 матчах.