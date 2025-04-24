Футболист Глебов объяснил, почему переход из «Ростова» в «Динамо» был тяжелым

«Ростов» и «Динамо» — две разные команды, чего их сравнивать, в «Ростове» было одно, здесь другое, — сказал Глебов. — Адаптация прошла хорошо, рабочая атмосфера, готовимся к следующей игре. Будем бороться за поставленные задачи. Трудностей не было, понятно, что глобально тяжелый переход, в «Ростове» долго был, полюбил город, команду, все знакомо и понятно было. Понятно, что где-то в глубине души и обидно было, но это большой шаг вперед для меня, больше возможностей".