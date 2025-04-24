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Футболист Глебов объяснил, почему переход из «Ростова» в «Динамо» был тяжелым

Полузащитник считает, что в составе бело-голубых у него будет больше возможностей.

Источник: fcdm.ru

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Полузащитнику Данилу Глебову было тяжело переходить в московское «Динамо», так как он привык ко всему в «Ростове», однако такой трансфер дает ему новые возможности. Об этом Глебов рассказал ТАСС.

Как ранее сообщал ТАСС, Глебов перешел в «Динамо» из «Ростова» 20 февраля. Футболист был капитаном ростовской команды.

«Ростов» и «Динамо» — две разные команды, чего их сравнивать, в «Ростове» было одно, здесь другое, — сказал Глебов. — Адаптация прошла хорошо, рабочая атмосфера, готовимся к следующей игре. Будем бороться за поставленные задачи. Трудностей не было, понятно, что глобально тяжелый переход, в «Ростове» долго был, полюбил город, команду, все знакомо и понятно было. Понятно, что где-то в глубине души и обидно было, но это большой шаг вперед для меня, больше возможностей".

Глебову 25 лет, он выступал за «Ростов» с 2019 года, в составе команды провел 191 матч, забил 12 голов и сделал 17 голевых передач. В составе сборной России Глебов провел 13 матчей, не отметившись результативными действиями. В текущем сезоне полузащитник провел 6 матчей за «Динамо», не отметившись результативными действиями.