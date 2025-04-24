Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Футболист Глебов назвал отличающее качество тренера «Динамо» Лички

Полузащитник перешел в московский клуб из «Ростова» в феврале.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка любит, когда команда играет с мячом и владеет им. Об этом ТАСС рассказал полузащитник бело-голубых Данил Глебов.

Как ранее сообщал ТАСС, Глебов перешел в «Динамо» из «Ростова» 20 февраля.

«Марцел Личка — хороший тренер. Для меня перспектива — играть, стараться, продолжать делать то же самое, что делал. Я бы не хотел сравнивать Личку с Валерием Карпиным. Какое бы качество выделил у Лички? Хочет и любит, чтобы мы играли с мячом», — сказал Глебов.

В текущем сезоне Глебов провел 6 матчей за «Динамо», не отметившись результативными действиями.