Футболист Глебов назвал отличающее качество тренера «Динамо» Лички

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка любит, когда команда играет с мячом и владеет им. Об этом ТАСС рассказал полузащитник бело-голубых Данил Глебов.
Как ранее сообщал ТАСС, Глебов перешел в «Динамо» из «Ростова» 20 февраля.
«Марцел Личка — хороший тренер. Для меня перспектива — играть, стараться, продолжать делать то же самое, что делал. Я бы не хотел сравнивать Личку с Валерием Карпиным. Какое бы качество выделил у Лички? Хочет и любит, чтобы мы играли с мячом», — сказал Глебов.
В текущем сезоне Глебов провел 6 матчей за «Динамо», не отметившись результативными действиями.