Футболист Глебов назвал отличающее качество тренера «Динамо» Лички

«Марцел Личка — хороший тренер. Для меня перспектива — играть, стараться, продолжать делать то же самое, что делал. Я бы не хотел сравнивать Личку с Валерием Карпиным. Какое бы качество выделил у Лички? Хочет и любит, чтобы мы играли с мячом», — сказал Глебов.