Мацуев оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Московский «Спартак» в последние годы не может победить в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) по причине того, что теряет много очков в матчах с командами, которые уступают ему в классе. Такое мнение ТАСС высказал болельщик красно-белых, народный артист РФ Денис Мацуев.
«Спартак» с 50 очками занимает третье место в таблице РПЛ за пять туров до конца чемпионата. Московскую команду на три очка опережает «Зенит», на пять — «Краснодар».
«Шансы “Спартака”? Наш бич в последнее время такой: выиграть у “Зенита”, но проиграть “Рубину” или на своем поле махачкалинскому “Динамо”, — сказал Мацуев. — Ну что это такое? Куда это годится? У “Акрона” мы выгрызли победу. У “Акрона”, при всем к нему уважении, где, кстати, играет Артем Дзюба — бывший спартаковец. Но у нас нет других целей, кроме первого места. И пока шансы есть, мы будем бороться до конца».
«Недавно я был на фестивале в Краснодаре. Там живет Сергей Галицкий — потрясающий бизнесмен, настоящий патриот своего города. Он сделал чудо — построил лучший стадион, академию, уникальный японский сад. И если, не дай бог, “Спартак” потеряет все шансы на чемпионство, то я буду болеть за “Краснодар”, потому что они этого заслужили. Но “Спартак” со мной навсегда. И в нашей команде на фестивале в Суздале по игре тоже спартаковцы: они играют не по заготовленным тактическим схемам, а импровизируют, именно это у нас на первом месте», — добавил он.
Музыкант рассказал, что за «Спартак» болела его бабушка. «Она была отъявленной спартаковкой: вела дневники, знала кто и когда забил, все мне объясняла. Я понял, что эта игра — не просто бей-беги, а еще и короткий пас, забегания, паузы в исполнении Федора Черенкова и Юрия Гаврилова. Это не просто футбол, а театр. Поэтому я не понимаю людей, которые сегодня болеют за “Спартак”, а завтра за “Реал” или, не дай бог, за “Зенит”. Это любовь на всю жизнь», — отметил он.
Последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2017 году.