Мацуев оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ

«Недавно я был на фестивале в Краснодаре. Там живет Сергей Галицкий — потрясающий бизнесмен, настоящий патриот своего города. Он сделал чудо — построил лучший стадион, академию, уникальный японский сад. И если, не дай бог, “Спартак” потеряет все шансы на чемпионство, то я буду болеть за “Краснодар”, потому что они этого заслужили. Но “Спартак” со мной навсегда. И в нашей команде на фестивале в Суздале по игре тоже спартаковцы: они играют не по заготовленным тактическим схемам, а импровизируют, именно это у нас на первом месте», — добавил он.