«Акрон» сыграл вничью с «Химками» в матче РПЛ. Дзюба забил 239-й гол в карьере

ХИМКИ /Московская область/, 27 апреля. /ТАСС/. Тольяттинский «Акрон», в составе которого выступает нападающий Артем Дзюба, со счетом 2:2 сыграл вничью с подмосковным футбольным клубом «Химки» в гостевом матче 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Счет в матче был открыт на 12-й минуте, свой 239-й гол в карьере забил Дзюба. Нападающий отличился в третьей игре подряд, в предыдущем матче он поразил ворота московского «Спартака» (2:3), в 24-м туре забил мяч во встрече с воронежским «Факелом» (1:0). Также в составе «Акрона» забитым мячом отметился защитник Жоау Эсковал (67-я минута). В составе «Химок» гол с пенальти забил Лукас Вера (29), на 24-й минуте защитник «Акрона» Константин Савичев отправил мяч в свои ворота.
Ранее ТАСС сообщал, что Дзюба, отличившись 9 марта в матче с самарскими «Крыльями Советов», вышел на первое место по количеству забитых мячей среди российских футболистов, обойдя завершившего карьеру Александра Кержакова. Десятью днями позже Дзюба опередил Кержакова и по голам, забитым в составе сборной России (31).
«Химки» вышли на этот матч в основном составе. 18 апреля президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев провел встречу с руководством «Химок», а также поговорил с основным составом команды, которая провела первую тренировку под руководством исполняющего обязанности главного тренера Магомеда Адиева перед матчем против петербургского «Зенита». Глава РПЛ пообещал находиться в постоянном контакте с командой по поводу сложившейся ситуации с долгами. Главным итогом встречи стало то, что РПЛ ввела внешнее управление в «Химках», из-за чего без согласования лиги клуб не может распоряжаться финансовыми средствами.
«Акрон» идет на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 29 очков после 26 встреч. «Химки» с 24 очками идут на 12-й строчке. В следующем туре «Акрон» 2 мая сыграет дома с махачкалинским «Динамо», «Химки» 4 мая примут «Ростов».
В другом матче игрового дня самарские «Крылья Советов» одержали домашнюю победу над «Оренбургом» со счетом 2:0.
Магомед Адиев
Заур Тедеев
Константин Савичев
24′
Лукас Вера
29′
Артем Дзюба
(Роберто Фернандес)
12′
Родриго Эшковал
67′
87
Никита Кокарев
14
Георгий Джикия
25
Александр Филин
72
Дани Фернандес
85′
99
Ориньо
22
Роберт Мехия
91
Антон Заболотный
65′
17
Илья Берковский
79′
2
Петар Голубович
18
Зелимхан Бакаев
61′
11
Резиуан Мирзов
32
Лукас Вера
89′
9
Александр Руденко
77
Алекс Корредера
79′
97
Бутта Магомедов
78
Александр Васютин
5
Алекса Джурасович
21
Роберто Фернандес
37′
26
Родриго Эшковал
27′
35
Ифет Джаковац
77
Константин Савичев
24
Артем Дзюба
19
Марат Бокоев
46′
22
Йонуц Неделчару
90+4′
15
Стефан Лончар
63′
7
Кирилл Данилин
17
Солтмурад Бакаев
42′
62′
14
Владимир Хубулов
71
Дмитрий Пестряков
46′
91
Максим Болдырев
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
7
2
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
5
4
Фолы
9
2
Офсайды
0
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Наиль Сейфетдинов
(Россия, Казань)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти