«Акрон» сыграл вничью с «Химками» в матче РПЛ. Дзюба забил 239-й гол в карьере

«Химки» вышли на этот матч в основном составе. 18 апреля президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев провел встречу с руководством «Химок», а также поговорил с основным составом команды, которая провела первую тренировку под руководством исполняющего обязанности главного тренера Магомеда Адиева перед матчем против петербургского «Зенита». Глава РПЛ пообещал находиться в постоянном контакте с командой по поводу сложившейся ситуации с долгами. Главным итогом встречи стало то, что РПЛ ввела внешнее управление в «Химках», из-за чего без согласования лиги клуб не может распоряжаться финансовыми средствами.