Футболист «Спартака» Барко подал в суд на один из своих бывших клубов

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 апреля. /ТАСС/. Аргентинский полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Эсекьель Барко подал в суд на аргентинский «Индепендьенте» с требованием вернуть денежные средства, направленные на строительство полей. Об этом сообщает журналист радиостанции Radio La Red Матиас Мартинес на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
По информации источника, после перехода из «Индепендьенте» в «Атланту» из США Барко пожертвовал $869 тыс. на строительство двух полей с синтетическим покрытием. Поля так и не были построены. В 2022 году футболист уже направлял своему бывшему клубу предупреждение, которое было проигнорировано руководством «Индепендьенте».
Барко 26 лет, он выступает за «Спартак» с июля 2024 года. В текущем сезоне он провел за красно-белых 25 матчей в Мир — Российской премьер-лиге, в которых забил 12 голов и сделал 7 результативных передач. Ранее он выступал за «Атланту», аргентинские «Ривер Плейт» и «Индепендьенте».
В следующем матче «Спартак» 29 апреля сыграет во втором этапе ½ финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России против московского «Динамо».