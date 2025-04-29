Футболист «Спартака» Барко подал в суд на один из своих бывших клубов

По информации источника, после перехода из «Индепендьенте» в «Атланту» из США Барко пожертвовал $869 тыс. на строительство двух полей с синтетическим покрытием. Поля так и не были построены. В 2022 году футболист уже направлял своему бывшему клубу предупреждение, которое было проигнорировано руководством «Индепендьенте».