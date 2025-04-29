«Почему Израиль играет, а Россия — нет? УЕФА — это мафия!» Божович — о Дзюбе, «Спартаке» и чемпионской гонке

Миодраг Божович — легенда РПЛ. Черногорский специалист зажигал в «Амкаре» и «Локомотиве», «Динамо» и «Москве», «Ростове», «Крыльях Советов» и тульском «Арсенале». В 2024 году Миодраг возглавил «Нефтчи», а после перебрался в чемпионат Ирана, где возглавлял «Эстегляль Хузестан» и «Эстегляль» из Тегерана.
Корреспондент «СЭ» дозвонился Божовичу и обсудил уровень иранской лиги, позицию УЕФА, а также ключевые события сезона в РПЛ.
Иранцы, как и русские, очень доброжелательные!
— Миодраг, ваш последний клуб — «Эстегляль» из Тегерана. Почему вас уволили?
— Да, к сожалению, моя работа в Тегеране продлилась недолго — всего девять матчей. Иранский чемпионат очень сложный. Здесь много борьбы и единоборств, а на высокие места претендуют сразу пять-шесть команд.
Мне доверили самый большой клуб. «Эстегляль» — это как «Спартак» в России. У него 30−40 миллионов болельщиков по всей стране! Увы, не получилось сразу же достичь положительного результата.
— Чем удивил иранский футбол?
— На самом деле, иранские футболисты очень талантливые. Здесь много молодых игроков, которые в будущем могут спокойно выступать в топ-5 лиг Европы. Уже сейчас в национальной сборной есть футболисты, которые близки к переезду в европейские чемпионаты.
— В чем особенность жизни в Иране?
— Я сейчас в Тегеране — город очень красивый! Честно, не ожидал такого. Иранцы, как и русские, очень доброжелательные. А еще Иран похож на Россию своими пробками. На дорогах всегда много машин и мотоциклов.
— Какие планы на будущее?
— Сейчас немного отдохну, чтобы приступить к новой работе.
— Из России на вас не выходили?
— Нет. За последние год-два ко мне никто [из российских клубов] не обращался. Предложений не было.
— Но хотели бы вернуться в Россию?
— Если отвечу «да», читатели подумают, что я сам себя рекомендую… Но, конечно, Россия — прекрасная страна. С хорошими клубами, стадионами, базами. У меня только лучшие воспоминания.
— Следите за РПЛ?
— В этом сезоне мне не удавалось тщательно следить за российским чемпионатом, так как был погружен в работу в Иране. Но я в курсе, что сейчас в РПЛ невероятная чемпионская гонка.
— За кого болеете?
— За «Спартак» (интервью состоялось до матча с ЦСКА. — Прим. «СЭ»), потому что там работает Деян Станкович. Это очень хороший тренер с правильными идеями. Мне кажется, он подходит «Спартаку» по менталитету. Серб эмоционален, его команды всегда бьются до конца.
В «Спартаке» очень трудно работать из-за давления. С 2001 года только Массимо Каррере удалось выиграть чемпионский титул! Но Деян справится с прессингом. Мне кажется, он может привести «Спартак» к чемпионству — если не в этом сезоне, то в следующем.
— А как вам Николич?
— Да, он строит новую команду в ЦСКА. Но мне не кажется, что они смогут побороться за чемпионство в этом сезоне. Нужно усиливать состав футболистами, которые делают разницу.
— В этом году гегемония «Зенита» закончится?
— Скорее всего, да. Хотя «Зенит» по-прежнему сильнейший клуб России. И предыдущие шесть лет это подтверждают. Сейчас у команды спад, перестройка. Такое бывает со всеми грандами. Даже у «Манчестер Сити» случаются неудачные сезоны. И сейчас у конкурентов подходящий момент, чтобы забрать титул.
— Но вы понимаете, почему многие не любят «Зенит»?
— Сильных никто не любит. У клуба больше всего денег и лучшие игроки в России.
Пытался дозвониться до Дзюбы, но он не ответил
— Вы работали с Артом Дзюбой, который недавно обновил сразу несколько рекордов — в сборной России и в РПЛ. Не созванивались с ним?
— Очень рад за Артема! Он точно лучший нападающий России в своем поколении. Дзюба всегда хочет быть на высоте и добиваться высоких целей. Это круто, потому что в 36 лет многие уже доигрывают и готовятся к завершению карьеры.
Я пытался до него дозвониться, но он не ответил. Надеюсь, что мы с ним свяжемся, поговорим и я его лично поздравлю со всеми рекордами.
— Некоторых смущает, что Дзюба превзошел показатель Александра Кержакова в товарищеском матче с Гренадой.
— У каждого свое мнение. Но факт, что Артем — лучший бомбардир сборной, уже в истории. Он должен гордиться своим достижением. В 36 держит себя в феноменальной форме и заслужил вызов в сборную, несмотря на то что Карпин делает ставку на молодых игроков.
— Не хотели позвать Дзюбу в Иран?
— Такая идея была, но я уже не работаю в Иране. Да и у Артема тот возраст, когда лучше играть в России и не переезжать в другой чемпионат. Если мы с ним пересечемся в каком-то российском клубе — как тренер и игрок, — будет очень весело! Дзюба отлично общается с партнерами и создает потрясающую атмосферу в раздевалке. Мне нравятся такие футболисты.
Чиновники говорят: нельзя смешивать спорт и политику. А сами чем занимаются?
— Вы активно выступаете за возвращение России на международную арену. С чем связана такая позиция?
— Потому что в 90-х по неспортивным причинам от международных турниров отстранили мою страну, Югославию. Сейчас это происходит с Россией. Футбольные чиновники говорят, что нельзя смешивать спорт и политику. А чем они сами занимаются, когда отстраняют Россию или Югославию? Я считаю, что футбол должен сближать страны, а не отдалять.
— Недавно президент УЕФА Александер Чеферин сказал, что против возращения российских команд U-17 на международные соревнования.
— Это означает, что УЕФА сколько угодно может озвучивать лозунг «Спорт вне политики», но все равно этой самой политикой занимается. Если честно, меня не удивляют данные слова Чеферина. Кто-то стоит за его спиной и диктует ему правила. Как после этого можно уважать УЕФА? Какое к ним может быть доверие?
— Вы верите в возвращение российских клубов в еврокубки, учитывая категорическую позицию некоторых европейских стран?
— А кто против России — Норвегия? Страны Прибалтики? Кто их вообще будет спрашивать и слушать, когда УЕФА примет решение по возвращению российских клубов? Никто. Мне кажется, что отстранение закончится на следующий день после окончания СВО.
— Многие отмечают, что позиция УЕФА по отношению к Израилю довольно лояльная. А в случае с Россией она была категоричной с самого начала. Как вы к этому относитесь?
— Это очень хороший вопрос к чиновникам УЕФА. Всем очевидно, что УЕФА и ФИФА принимают политизированные решения. Почему Израиль играет, а Россия — нет? Это двойные стандарты от УЕФА! Это мафия! Отстранение России — это и есть политика.
Европа уничтожала Югославию, мою родину. Раньше у меня была одна родина — Югославия! А сейчас я живу в Белграде, в Сербии, а моя сестра и мама — в Черногории. Это очень тяжело. Но уверен, что Россия обязательно вернется и будет побеждать!