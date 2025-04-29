«Почему Израиль играет, а Россия — нет? УЕФА — это мафия!» Божович — о Дзюбе, «Спартаке» и чемпионской гонке

— Такая идея была, но я уже не работаю в Иране. Да и у Артема тот возраст, когда лучше играть в России и не переезжать в другой чемпионат. Если мы с ним пересечемся в каком-то российском клубе — как тренер и игрок, — будет очень весело! Дзюба отлично общается с партнерами и создает потрясающую атмосферу в раздевалке. Мне нравятся такие футболисты.