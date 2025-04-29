Празднику быть. «Краснодар» за два тура докажет, что заслуживает стать чемпионом

Сейчас появилась уверенность в том, что «Краснодар» сможет прервать гегемонию петербургского «Зенита» в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). Решающими для подопечных Мурада Мусаева станут матчи с казанским «Рубином» и ЦСКА в двух следующих турах чемпионата.
Сейчас отрыв «Краснодара» от «Зенита» составляет 4 очка. Прошлый тур позволил создать этакий гандикап, краснодарцы не без нервов, но обыграли махачкалинское «Динамо» (3:2). В конце матча проводящий лучший сезон вратарь Станислав Агкацев ценой травмы отбил удар с пенальти, сохранив нужный результат. «Зенит» же споткнулся в Москве в игре с «Динамо» (1:1).
В прошлом сезоне «быки» имели хороший шанс на победу в чемпионате, они лидировали после первой части сезона. Но команда сильно сбавила после зимнего перерыва и в итоге заняла второе место. Стоит отметить тут заслугу Мурада Мусаева, который возглавил краснодарскую команду 14 марта 2024 года. Тогда многие сомневались в правильности его назначения, но в итоге «Краснодар» показал лучший результат в РПЛ.
До конца чемпионата осталось четыре тура, у «Краснодара» запас очков перед «Зенитом» и есть право на ошибку. Но делать ее в ближайших матчах глупо — необходимо иметь тот же запас за два тура до конца, когда «быкам» останется сыграть только с «Оренбургом» и московским «Динамо». Бело-голубые наверняка захотят поквитаться с «Краснодаром» за прошлый сезон, в этой встрече точно будет нелегко. А «Оренбург» борется за выживание — будет биться за каждый клочок поля.
Брать свое надо в ближайших двух матчах — с «Рубином» и ЦСКА. Армейцы, конечно, тот еще соперник, их беспроигрышная серия после перерыва впечатляет. Но у москвичей впереди двойное противостояние с «Зенитом» в Кубке России, при этом не такая длинная скамейка. Так что «Краснодару» по силам измотать атакой нагруженную дополнительными матчами защиту ЦСКА.
У казанцев же довольно крепкая команда, но лучшие матчи они выдают дома, уже были отобраны очки и у того же «Краснодара», у «Спартака», у «Локомотива». На выезде «Рубин» выступает хуже, поэтому краснодарцы за счет класса и мастерства должны переиграть его.
Стоит отметить и психологию. Главный аргумент «Зенита» — чемпионский опыт, его у «Краснодара» нет. Но, безусловно, «Зенит» находится под большим давлением, в сезон столетия команде необходимы трофеи, а поражение и в чемпионате, и в кубке будет большим провалом. Игроки могут задрожать. У «Краснодара» же такого негативного бэка за плечами нет.
Победа «Краснодара» в РПЛ станет большим прорывом для лиги. Прошлый сезон уже пошатнул питерцев на троне. «Быкам» по силам взять 6 очков в ближайших двух матчах и готовиться вписать свое имя в историю российского футбола. И кажется, что это вполне возможно.