Празднику быть. «Краснодар» за два тура докажет, что заслуживает стать чемпионом

До конца чемпионата осталось четыре тура, у «Краснодара» запас очков перед «Зенитом» и есть право на ошибку. Но делать ее в ближайших матчах глупо — необходимо иметь тот же запас за два тура до конца, когда «быкам» останется сыграть только с «Оренбургом» и московским «Динамо». Бело-голубые наверняка захотят поквитаться с «Краснодаром» за прошлый сезон, в этой встрече точно будет нелегко. А «Оренбург» борется за выживание — будет биться за каждый клочок поля.