В «Динамо» рассказали, что клубы РПЛ намерены попросить отменить запрет на продажу пива

«Относительно темы по отмене запрета на продажу пива, мы последовательно уже много лет поддерживаем этот запрет отменить, — сказал Пивоваров. — Это даже не чисто экономический вопрос, так как экономический эффект от продажи пива не такой большой, но это вопрос изменения проведения времени. Пиво — некий спутник досуга, праздника, который мы пытаемся организовать для наших болельщиков. Это вопрос увеличения посещаемости».