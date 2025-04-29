В «Динамо» рассказали, что клубы РПЛ намерены попросить отменить запрет на продажу пива

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Клубы Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) хотят обратиться с просьбой отменить запрет на продажу пива на стадионах. Об этом журналистам рассказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
«Относительно темы по отмене запрета на продажу пива, мы последовательно уже много лет поддерживаем этот запрет отменить, — сказал Пивоваров. — Это даже не чисто экономический вопрос, так как экономический эффект от продажи пива не такой большой, но это вопрос изменения проведения времени. Пиво — некий спутник досуга, праздника, который мы пытаемся организовать для наших болельщиков. Это вопрос увеличения посещаемости».
«Что касается поправок по законопроекту, то движения нет. Мы на многих совещаниях слышали, что скоро запрет отменят. Клубы премьер-лиги планируют обратиться по этому вопросу к заинтересованным сторонам», — добавил он.
Ранее ТАСС сообщал о том, что министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев рассчитывает на возвращение пива на арены, потому что оно является частью зрелища и относится к культуре боления. Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин рассказал, что вопрос возвращения пива на стадионы в настоящее время не стоит на повестке дня.
«Большинство субъектов футбола и “Динамо” выступают за отмену запрета, и наш клуб на общественных площадках готов эту идею поддерживать», — сказал гендиректор бело-голубых. Клуб во вторник объявил о спонсорском соглашении с одной из пивоваренных компаний.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения чемпионата мира по футболу в России, который проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года. За отмену запрета высказывались в Российском футбольном союзе, РПЛ, Минспорте. Против такой инициативы традиционно выступают Минздрав, а также федеральный проект «Трезвая Россия».