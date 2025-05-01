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Карасев рассудит «Зенит» и «Нижний Новгород» в матче РПЛ

Карасева назначили главным арбитром матча между Зенитом Нижним Новгородом.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Судейская бригада под руководством Сергея Карасева обслужит матч 27-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и «Нижним Новгородом», сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встреча Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет в Санкт-Петербурге 4 мая. Начало матча — 19:30 мск.

Помогать Карасеву будут Максим Гаврилин и Игорь Демешко. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Артур Федоров и Павел Кукуян. Резервный арбитр — Рафаэль Шафеев.

Другие назначения 27-го тура РПЛ:

2 мая, пятница.

«Акрон» (Тольятти) — «Динамо» (Махачкала) — Виталий Мешков (VAR — Павел Кукуян);

3 мая, суббота.

«Локомотив» (Москва) — «Оренбург» — Василий Казарцев (Андрей Фисенко);

«Краснодар» — «Рубин» (Казань) — Кирилл Левников (Сергей Иванов);

4 мая, воскресенье.

«Факел» (Воронеж) — «Спартак» (Москва) — Ранэль Зияков (Вера Опейкина);

«Ахмат» (Грозный) — ЦСКА — Артем Чистяков (Алексей Сухой);

«Химки» — «Ростов» — Сергей Чебан (Ян Бобровский);

5 мая, понедельник.

«Крылья Советов» (Самара) — «Динамо» (Москва) — Евгений Буланов (Владимир Москалев).