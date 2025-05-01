Карасев рассудит «Зенит» и «Нижний Новгород» в матче РПЛ

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Судейская бригада под руководством Сергея Карасева обслужит матч 27-го тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и «Нижним Новгородом», сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет в Санкт-Петербурге 4 мая. Начало матча — 19:30 мск.
Помогать Карасеву будут Максим Гаврилин и Игорь Демешко. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Артур Федоров и Павел Кукуян. Резервный арбитр — Рафаэль Шафеев.
Другие назначения 27-го тура РПЛ:
2 мая, пятница.
«Акрон» (Тольятти) — «Динамо» (Махачкала) — Виталий Мешков (VAR — Павел Кукуян);
3 мая, суббота.
«Локомотив» (Москва) — «Оренбург» — Василий Казарцев (Андрей Фисенко);
«Краснодар» — «Рубин» (Казань) — Кирилл Левников (Сергей Иванов);
4 мая, воскресенье.
«Факел» (Воронеж) — «Спартак» (Москва) — Ранэль Зияков (Вера Опейкина);
«Ахмат» (Грозный) — ЦСКА — Артем Чистяков (Алексей Сухой);
«Химки» — «Ростов» — Сергей Чебан (Ян Бобровский);
5 мая, понедельник.
«Крылья Советов» (Самара) — «Динамо» (Москва) — Евгений Буланов (Владимир Москалев).